È ordinabile da oggi in Italia, con arrivo nelle concessionarie previsto entro la fine del 2020, la Volkswagen Golf Variant, versione station wagon della compatta di Wolfsburg.

Lunga 4,63 metri, larga 1,78, alta 1,43 e con passo di 2,68 metri, mette sul piatto una capacità di carico al top della categoria, con un minimo di 611 litri, per arrivare a 1.642 con divanetto posteriore abbassato. Disponibile per la prima volta anche con motori mild hybrid, ha un prezzo di partenza fissato a 29.750 euro.

Allestimenti e motori

Per la Golf Variant in Volkswagen hanno studiato 3 differenti allestimenti: Life, Style e il più sportivo R-Line, caratterizzato da un look dedicato con minigonne, diffusore posteriore e paraurti specifici. Ma andiamo con ordine.

La Golf Variant Life monta di serie cerchi da 16”, luci full LED, sistema keyless, climatizzatore automatico, strumentazione digitale, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cruise control adattivo, sistemi Car2X, frenata d’emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti, Lane Assist e Dynamic Light Assist.

L’allestimento Style aggiunge cerchi da 17”, luci anteriori IQ.Light, climatizzatore a 3 zone, luci interne a 32 differenti tinte, sedile guidatore regolabile elettricamente, Light Pack e Travel Assist 2.0. Stessi contenuti disponibili sulla R-Line, che aggiunge i già citati dettagli sportivi, assieme a cerchi specifici da 17”, sedili sportivi rivestiti in microfibra, pedaliera in acciaio, assetto ribassato di 15 mm e sterzo progressivo.

Per quanto riguarda i motori, inizialmente saranno disponibili il benzina mild hybrid 1.0 da 110 CV e il 2.0 TDI da 115 e 150 CV, quest'ultimo di serie col cambio automatico DSG a 7 rapporti.

I prezzi della Volkswagen Golf Variant