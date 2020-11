Il nuovo anello di congiunzione tra le supercar del Toro impegnate in pista e quelle fatte per godersi la strada si chiama Lamborghini Huracan STO e alza ancora una volta il limite dell'eccellenza per quanto riguarda aerodinamica, leggerezza e prestazioni pure.

Naturale evoluzione della Huracan Performante del 2017, la nuova Huracan STO sfrutta molte delle tecnologie e dell'esperienza accumulata con le vetture impegnate nel campionato monomarca Super Trofeo e non a caso la sigla STO sta proprio per Super Trofeo Omologata. Le prime consegne ai clienti sono previste per la primavera 2021 e il prezzo di 249.412 euro tasse escluse si traduce in un listino di 304.282 euro con la nostra IVA al 22%.

640 CV scatenati

Sotto una carrozzeria modificata ed evoluta in chiave aerodinamica secondo gli insegnamenti dettati sia dalla Huracan Super Trofeo EVO che dalla Huracán GT3 EVO vincitrice per tre volte alla 24 Ore di Daytona, la Lamborghini Huracan STO ospita il motore 5.2 V10 aspirato da 640 CV a 8.000 giri/min e 565 Nm a 6.500 giri/min, associato alla trazione posteriore e al cambio doppia frizione LDF a 7 marce.

La nuova stradale con DNA da corsa è capace di toccare i 310 km/h, di scattare da 0 a 100 km/h in 3,0 secondi e raggiungere i 200 km/h in soli 9,0 secondi, con materiali ultra leggeri, facilità di sterzata, maggiore velocità di percorrenza delle curve e alte prestazioni in frenata.

La forma segue la funzione

Il forte impatto visivo della Lamborghini Huracan STO che rende ancor più simile la coupé di Sant'Agata Bolognese alla sua versione da gara è stato ottenuto reinterpretando in maniera radicale i flussi d'aria e il concetto di peso ridotto che arriva dal motorsport, come spiega il responsabile del design Mitja Borkert.

Un dettaglio "racing" non subito percepibile, ma fondamentale, è quello del cofano anteriore integrato nei parafanghi in pezzo unico, il cosiddetto "cofango" ispirato alle auto da corsa, ma anche alla storica Miura e alla Sesto Elemento. Qui ci sono anche nuove prese d'aria e sfoghi superiori che convogliano i flussi aerodinamici per creare il massimo carico verticale sull'avantreno.

Alettone regolabile e air scoop sul motore

Particolarmente intrigante, ma sempre dettata da funzionalità che anticipano la forma, è poi la sagoma del parafango posteriore con prese NACA che termina le cofano motore dotato di uno spettacolare air scoop superiore e di una pinna longitudinale che indirizza i flussi aerodinamici sull'ala posteriore.

Il citato alettone posteriore è regolabile su tre posizioni per adattarlo alle diverse caratteristiche dei tracciati che si vogliono affrontare con la Huracan STO e bilanciarne così in modo specifico l'equilibrio aerodinamico. Il raffinato lavoro ingegneristico ha dato come risultato, rispetto alla Huracan Performante, un 37% in più di efficienza aerodinamica e un 53% di deportanza in più.

Con 1.339 kg è dimagrita di 43 kg rispetto alla Performante

Sempre rispetto alla Performante la nuova Huracan STO vanta un utilizzo ancora più diffuso di fibra di carbonio e materiali ultraleggeri con struttura a "sandwich" di tecnologia aerospaziale per arrivare a un peso a secco di 1.339 kg, vale a dire 43 kg in meno.

Anche il parabrezza più leggero del 20% e i cerchi in magnesio alleggeriti contribuiscono a garantire prestazioni mozzafiato sia su strada che in pista, grazie anche ai pneumatici Bridgestone Potenza (245/30 R20 davanti, 305/30 R20 dietro)appositamente sviluppati e disponibili in due versioni per i due utilizzi della STO.

STO, Trofeo o Pioggia? Decide chi guida

A rendere la Lamborghini Huracan STO ancora più speciale ci pensano poi le carreggiate allargate di 10 mm davanti e 16 mm dietro, oltre alle boccole per sospensioni più rigide, alle barre antirollio specifiche e al MagneRide 2.0. I freni Brembo CCM-R sono molto più performanti dei normali carboceramici, sia in potenza frenante che in resistenza.

Del tutto nuove sono le tre modalità di guida ANIMA a disposizione del conducente: STO, Trofeo e Pioggia. La regolazione STO è quella più adatta alla guida su strada, con in più la possibilità di disattivare l'ESC, quella Trofeo è pensata per permettere di realizzare i giri più veloci su pista asciutta, con o senza ESC, mentre la modalità Pioggia ottimizza trazione, coppia, ABS e frenata alle condizioni di asfalto bagnato, sempre con ESC attivo.

Fibra di carbonio e chiave stampata in 3D

Salendo sulla Huracan STO si possono apprezzare i pannelli porta interni in fibra di carbonio come i tappetini, lo stesso materiale usato per i sedili sportivi rivestiti in Alcantara e Lamborghini CarbonSkin.

Un dettaglio davvero speciale e unico è quello del telaio tubolare posto dietro la testa dei passeggeri (in lega di titanio e sviluppato con Akrapovic) a cui sono ancorate le cinture racing a quattro punti, oltre al vano anteriore riprogettato per alloggiare un casco.

Il volante dalla sagoma schiacciata in basso ospita nella razza inferiore il comando per la regolazione delle modalità di guida ANIMA. Il sistema di infotainment su schermo touch ha una nuova grafica che include pressione pneumatici e temperatura dei freni, oltre ai dati telemetria che si possono registrare e monitorare con l'app Lamborghini UNICA. Davvero unica è anche la speciale chiave di accensione realizzata con stampante 3D.

Ogni Huracan STO può essere resa unica nei colori e nelle finiture sfruttando il programma Ad Personam di Lamborghini e facendosi anche ispirare alle livree da corsa. La colorazione di lancio prevede ad esempio l'utilizzo delle tinte Blu Laufey e Arancio California.