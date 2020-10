Quando si tratta di guida ad alte prestazioni, il progresso non è sempre una buona cosa. Certo, ci ha permesso di guidare berline e familiari da 800 CV e avere sistemi di infotainment completi di telemetria, ma è anche responsabile del costante aumento dei pesi a vuoto dei veicoli, dei motori ormai tutti turbocompressi più potenti ma meno emozionanti e dei sistemi di sicurezza che sono pronti a rimproverare qualsiasi potenziale intemperanza.

Fortunatamente, la Lamborghini Huracán Evo RWD a due ruote motrici ha l'antidoto a ciascuno di questi problemi: e con un prezzo consigliato di 194.520 euro, che sono 53.000 in meno rispetto alla sua controparte a trazione integrale, la 610-4 Performante, non è soltanto la Lamborghini più "accessibile" che si può acquistare oggi, ma un'auto fatta per ricordare che l'esperienza di guida sarà sempre più importante delle cifre su una scheda tecnica.

Com'è fuori

Come suggerisce il nome, la differenza principale tra la Huracán Evo standard e la "RWD", è che l'ultima novità di Lamborghini, scarica la potenza esclusivamente attraverso le ruote posteriori. Ma per farlo al meglio, si fa aiutare da un pacchetto aerodinamico pesantemente rivisto che porta un aumento del 73% del carico, con un miglioramento tangibile della stabilità che si fa apprezzare quando il tachimetro si avvicina a 250 km/h e ancora di più quando si frena.

A livello puramente estetico, cambiano appena i fascioni: la RWD ha prese d'aria anteriori maggiorate, un nuovo "labbro" e un estrattore dell'aria in nero lucido specifico.

Com'è dentro

Il motore resta il V10 aspirato da 5,2 litri, qui con 610 CV e 560 Nm (le prestazioni della Huracan "prima maniera"), che ulula piacevolmente mentre i giri salgono verso la linea rossa posta a 8.500 giri/min grazie a un sistema di scarico centrale ereditato dalla Performante. La trasmissione a doppia frizione e a 7 rapporti offre ancora cambi di marcia quasi istantanei. Sebbene abbia una potenza inferiore di circa 20 CV rispetto alla Huracán Evo a trazione integrale, la coupé RWD è più leggera di 33 kg avendo eliminato la trasmissione alle ruote anteriori, e ciò equivale a uno sprint da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi per una velocità di punta di oltre 300 all'ora. Quindi non è esattamente un "chiodo"...

Piacere di guida

Per capire meglio cosa stiamo guidando Alessandro Farmeschi, CEO di Lamborghini per la regione delle Americhe, ci ha invitato al Willow Springs International Raceway per mettere alla prova la Evo RWD su un percorso chiuso e guidare la più "turistica" Evo RWD Spyder per le strade e le autostrade vicine al tracciato.

Abbiamo iniziato la nostra sessione iniziale in pista in modalità Strada, la più "soft" della Huracán: anche se l'obiettivo principale dei primi giri era quello di riabituarsi al tracciato, abbiamo notato quasi immediatamente l'assenza del sistema di sterzo posteriore dell'Evo di serie. Il nostro primo contatto con la Huracán Evo standard è avvenuto su questa stessa pista l'anno scorso, e all'epoca abbiamo notato che il sistema faceva muovere l'auto come se stesse camminando "a granchio" intorno ai lunghi cordoli.

Sebbene in teoria l'Evo RWD dovrebbe richiedere un po' più di input dello sterzo per mantenere la stessa traiettoria a un'andatura simile (e quindi esaurire l'aderenza un po' prima), in realtà le curve in velocità sembrano molto più naturali senza retrotreno autosterzante, che dove presente (qui non c'è) spesso funziona di concerto con il Torque Vectoring in situazioni al limite.

Il passaggio alla modalità Sport migliora ulteriormente la sensazione, poiché Lamborghini l'ha programmata per consentire un maggiore sovrasterzo rispetto sia a Strada che alla modalità Corsa incentrata sulla pista: quest'ultima modalità vuole mantenere la linea ordinata per garantire che i tuoi giri siano il più veloci possibile.

"In modalità Sport, siamo in grado di ottenere una percentuale perfetta di sovrasterzo con l'acceleratore costante" ha affermato il tecnico capo di Lamborghini, Maurizio Reggiani. "E questo ti dà la percezione di avere il pieno controllo". Il passaggio alla modalità Corsa e la disattivazione del controllo della trazione tramite il pulsante sulla console vale il costo del biglietto anche per chi siede solamente sugli spalti.

Curiosità

Senza un sistema di trazione integrale con cui confrontarsi, gli ingegneri hanno sostituito il sistema predittivo Lamborghini Vehicle Dynamics Integration (LVDI) con il nuovo Performance Traction Control System (P-TCS) appositamente sviluppato. Anche il Torque Vectoring è stato escluso per la mancanza di coppia attiva alle ruote anteriori, e come già sottolineato manca anche il sistema di sterzo posteriore che ha debuttato sulla Evo standard.

Quanto costa

Meno di 195.000 euro abbiamo detto: abbastanza per giocarsela con la Porsche 911 GT3 RS, che supera i 200.000 euro ma non di molto, restando sui modelli tuttodietro.

