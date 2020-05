Al monumentale, multicolore e rombante mosaico della gamma Lamborghini mancava una tessera per occupare lo spazio della supercar scoperta, evoluta, potenziata e con la trazione posteriore. Ora la tessera mancante è arrivata e si chiama Lamborghini Huracan EVO RWD Spyder.

Il motore è il V10 aspirato da 610 CV, la trazione è sulle ruote dietro, come sulla EVO RWD Coupé, ma in più c'è la possibilità di godersi il sound del 5,2 litri abbassando la leggera capote in tela. Il tutto a una velocità massima di 324 km/h e con un prezzo base di 175.838 euro che con l'aggiunta dell'IVA sale a quota 214.522 euro. Le prime consegne ai clienti sono già previste per l'estate 2020.

Nuovo diffusore in coda

Stilisticamente la EVO RWD Spyder si distingue dalla Coupé solo per la presenza della capote apribile che in posizione sollevata o abbassata non incide sull'aerodinamica. Questo significa che non è stato necessario aggiungere componenti aerodinamici, lasciando intatta la purezza del design della super sportiva italiana.

Restano invece le differenze rispetto alla Spyder 4WD che comprendono un diverso splitter anteriore, alette verticali con prese d'aria più grandi e il paraurti posteriore in nero lucido che porta al debutto un nuovo diffusore.

17 secondi per aprire la capote

La capote della Lamborghini Huracan EVO RWD Spyder si apre e si chiude elettricamente in 17 secondi e fino a una velocità di 50 km/h, ripiegandosi sotto al cofano posteriore quando è abbassata. Lo stesso tettuccio in tela è disponibile in diversi colori in abbinamento con il colore carrozzeria, mentre è possibile alzare anche solo il lunotto posteriore per usarlo come paravento.

In più ci sono due cristalli laterali rimovibili che riducono il rumore aerodinamico nell'abitacolo alle alte velocità. Chi siede dentro ha a disposizione anche il touchscreen HMI da 8,4" alloggiato nella console centrale per infotainment, connettività e integrazione Apple CarPlay.

Scoperta da 324 km/h

A livello meccano questa EVO aperta a trazione posteriore conferma dei punti fermi e immancabili come il motore V10 aspirato di 5,2 litri che sviluppa 610 CV e 560 Nm, associandosi al sistema P-TCS (Performance Traction Control System) appositamente sviluppato. Il risultato è una velocità massima di 324 km/h e un tempo d'accelerazione da 0 a 100 km/h di 3,5 secondi.

Un po' di peso in più per godersi il sole

Il telaio di tipo ibrido e leggero è realizzato sempre in alluminio e fibra di carbonio, con la carrozzeria in alluminio e resina termoplastica che porta il peso a secco a quota 1.509 kg. Questo significa che la Huracan EVO RWD Spyder ha aggiunto 120 kg rispetto alla sorella Coupé (1.389 kg), portando il rapporto peso/potenza a quota 2,47 kg/CV, contro i 2,28 kg/CV della versione chiusa.

Della dotazione standard fanno parte i cerchi Kari da 19" con pneumatici Pirelli P Zero sviluppati appositamente, ma a richiesta si possono avere le ruote da 20" e i dischi freno carboceramici.

Tre modalità di guida per ogni fantasia

Il citato sistema di controllo della trazione P-TCS è stato progettato per esaltare la guida emozionale e coinvolgente della Spyder, garantendo una trasmissione costante della coppia motrice anche nelle fasi di riallineamento dopo curve strette o drift.

Per controllare le modalità di guida e il livello di intervento del P-TCS c'è il selettore ANIMA sul volante che permette di scegliere fra i settaggi STRADA, SPORT e CORSA.

Lamborghini Huracan EVO RWD Spyder - Dati tecnici