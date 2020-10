Chi vuole avere dall'Audi TT un fascino più sportivo e originale senza necessariamente puntare sulla TTS potrà contare, dal primo trimestre 2021, sull'Audi TT S line competition plus, un pacchetto tecnico ed estetico dedicato a Coupé e Roadster.

Riservato alle versioni 2.0 (45) TFSI S tronic 245 CV, l'allestimento S line competition plus si caratterizza per i cerchi da 19", l'assetto sportivo ribassato di 10 mm e le finiture nere "total black". Oltre a questo il primo trimestre del 2021 porterà con sé anche la versione a trazione integrale quattro delle Audi TT 45 TFSI S tronic 245 CV.

Più di un doppio pacchetto

In pratica si tratta di un'evoluzione esclusiva del pacchetto S line exterior dedicato alle Audi TT e abbinato al look nero. Quindi troviamo il design sportivo per paraurti, prese d'aria laterali, splitter frontale, estrattore in coda, listelli sottoporta e la finitura titanio della griglia a nido d'ape del single frame.

Dal pacchetto look nero derivano invece le finiture in nero lucido per la cornice della griglia, per gli inserti delle prese d'aria laterali, per le minigonne e per l'estrattore, con in più il colore nero che si estende a specchietti, spoiler posteriore, logo Audi e terminali di scarico, La TT Roadster S line competition plus ha la capote in tessuto nero.

Quattro colori e pinze freno rosse

I cerchi in lega, sempre neri, sono da 19" a cinque razze, ma a richiesta si possono avere quelli da 20" con design a 10 razze a "Y". Le pinze freno sono verniciate di rosso e l'assetto è ribassato di 10 mm rispetto a quello standard delle TT. I fari a LED Audi Matrix sono fra gli optional.

Le tinte di carrozzeria disponibili per Audi TT S line competition plus sono il blu pastello, i metallizzati bianco e rosso, oltre all'inedito grigio Chronos.

Pelle e Alcantara dentro

Nell'abitacolo delle Audi TT 45 TFSI Coupé e Roadster S line competition plus ci sono sedili sportivi S rivestiti in pelle e Alcantara nera, come il volante appiattito. Spicca anche il logo S sui poggiatesta e la finitura a contrasto rossa o blu delle cuciture. Tunnel centrale e braccioli sulle portiere sono parzialmente rivestiti in pelle.

Altri dettagli speciali sono la finitura zigrinata della plancia, come quella della TTS, gli inserti in alluminio opaco spazzolato e la strumentazione digitale Audi virtual cockpit su schermo da 8,3".