Audi sta mescolando alla sua gamma classica i nuovi modelli elettrici che per il momento non sostituiscono nessuno di quelli conosciuti, prendendo combinazioni di sigle e numeri inedite e rendendo l'offerta dei 4 anelli quanto mai ampia e variegata.

Nei prossimi anni ci sarà sarà spazio per le ultime generazioni delle classiche berline come la A4 e la A6. Una gamma completamente rinnovata a partire dal 2022, per il quale però a oggi i vertici di Ingolstadt rimangono abbottonatissimi con solo 2 debutti confermati ufficialmente: una novità su base Audi A3 e l'atteso SUV elettrico Q6 e-tron, alle quali potrebbero aggiungersi concept e modelli di serie. Vediamo dunque cosa ci riserva Audi per il 2022 tra notizie ufficiali e rumors:

Audi A3 "cross"

Audi ha intenzione di esplorare tutte le possibili sfumature del mercato e se l'ipotesi di "riciclare" la TT come crossover urbana, come suggerito da molte concept car, non sembra ancora in essere, l'idea di varianti un po' più "avventurose" per modelli già esistenti invece è di più semplice realizzazione. Infatti, nella prima metà dell'anno arriverà un'inedita nuova versione della A3 Sportback abbigliata da crossover e ispirata alla A1 Citycarver.

Audi A3 Cross

Il nome non è ancora stato svelato, ma non sarà quello utilizzato per la sorella minore: dovrebbe avere l'assetto rialzato e un abbigliamento in stile "allroad", mentre la gamma potrà attingere dalla ricca scelta della compatta motori e trasmissioni incluse soluzioni ibride, e la trazione integrale, senza dover aggiungere nulla.

Nome Audi A3 "cross" (non ufficiale) Carrozzeria crossover 5p Motori benzina e diesel mild hybrid e plug-in hybrid Data arrivo primavera 2022 Prezzi da definire

Audi A6 restyling

I tempi sarebbero maturi, ma nei programmi della Casa ad oggi non ci sono eventi ufficiali riguardanti la vice-ammiraglia, che tuttavia potrebbe iniziare a mostrarsi in attesa della presentazione vera e propria attesa non prima del 2023. Inoltre, la A6 sarà la prima Audi a "passare le consegne" a un modello elettrico, evento non troppo lontano nel tempo che sarà senz'altro preceduto da importanti anteprime.

Audi A6 Avant

Nome Audi A6 Carrozzeria berlina, station wagon Motori benzina e diesel mild hybrid e plug-in hybrid Data arrivo non confermata (fine 2022, inizio 2023) Prezzi -

Audi Q6 e-tron

Il 2022 è l'anno dell'Audi Q6 e-tron: questo modello affiancherà la prima e-tron rafforzando la presenza di SUV elettrici nella gamma Audi, aspettando le future berline e ammiraglie a guida autonoma. Audi Q6 e-tron sarà presentata a fine anno, più o meno quando inizierà la produzione come Model 2022, ma tutti gli effetti sarà in commercio l'anno seguente, il 2023.

Audi Q6 e-tron

La nuova piattaforma su cui sorge le metterà a disposizione un sistema elettrico da 800 Volt con la ricarica rapida da 350 kW e probabilmente due distinte porte di ricarica. Quanto alle prestazioni, si parla di una variante RS prossima ai 600 CV al vertice e di versioni meno spinte ma difficilmente inferiori ai 400 CV, tutte con doppio motore.

Nome Audi Q6 e-tron Carrozzeria SUV Motori elettrici Data arrivo autunno 2022 Prezzi -

Audi e-tron Sportback restyling

Immagini di esemplari mascherati ne circolano già da un po', la Audi e-tron Sportback, arrivata a fine 2019, dovrebbe ricevere un facelift e un ritocco del design esterno, probabilmente con aggiornamenti anche tecnici sui sistemi di illuminazione. Nessuna indiscrezione su possibili variazioni della gamma potenze. Nel 2022 dovremmo iniziare a vederla, ma il lancio avverrà successivamente.

Audi e-tron Sportback

Nome Audi e-tron Sportback Carrozzeria SUV-Coupé Motori elettrici Data arrivo non confermata Prezzi -

Audi Q7

Anche per l'Audi Q7, l'ammiraglia della gamma SUV, il 2022 dovrebbe portare soltanto ulteriori indiscrezioni ed eventualmente qualche immagine, ma nessun evento di presentazione, anche se i tempi sono maturi per una terza generazione. Che dovrebbe sviluppare la gamma ibrida, ma non abbandonare del tutto i motori endotermici, a cui Audi rinuncerà soltanto dal 2030 ma che aggiornerà fino al 2026.

Audi Q7