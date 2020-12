Ultimi giorni per accedere alle offerte di dicembre: potrebbe essere il momento di passare ad Audi, magari con la promozione pensata per la piccola A1 citycarver, una delle più recenti crossover da città.

I vantaggi della promozione Audi Financial Services riguardano non solo il consueto finanziamento con anticipo, senza rottamazione, mini rate e maxi-rata finale, ma anche alcuni servizi compresi, e il rimborso delle prime tre rate.

Nel dettaglio, la Audi A1 citycarver 30 TFSI Admired con cerchi da 17”, colori perlati di serie, clima automatico, ausilio al parcheggio e interfaccia smartphone, ha un listino scontato di 26.080 euro; l’anticipo è di 6.476,98 euro e le rate sono 23 da 179 euro.

Nell’importo sono comprese l’estensione di garanzia garanzia Audi Extended Warranty per un anno o 60.000 chilometri, e la Premium Care per due anni o 30.000 chilometri.

In più, Volkswagen Group rimborsa la prime tre rate subito dopo il pagamento, purché completo e puntuale. Al termine, la rata finale ammonta a 14.286,77 euro, con le consuete possibilità di restituzione, riscatto o sostituzione.

Vantaggi

Questa A1 quasi-crossover si pone al vertice della categoria, con un prezzo proporzionale; però con questa formula si possono ottenere alcuni vantaggi, dilazionando bene la spesa grazie anche al rimborso delle prime tre rate, cosa sempre più rara tra le proposte delle Case.

Svantaggi

Il finanziamento con maxi rata molto alta, in questo caso sensibilmente superiore rispetto alla metà del dovuto, non è pensato per tenere la vettura: certamente si può fare, ma è meglio passare la rata su un’auto nuova al termine del finanziamento.

In sintesi

Modello (esempio) Audi A1 citycarver 30 TFSI Admired Promozione Audi Financial Services, PCP a rate rimborsate Scadenza 31 dicembre 2020 Listino scontato 26.080 euro Servizi aggiuntivi Premium Care 24 mesi o 30.000 km, Audi Extended Warranty un anno o 60.000 km Anticipo 6.476,98 euro Rate 23 da 179 euro, prime tre rate rimborsate da Volkswagen Group TAN 4,25% TAEG 5,74% Maxi rata finale (VFG) 14.286,77 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Le rate sono rimborsate se pagate integralmente e con puntualità