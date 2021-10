La grande novità Fiat del 2021 è stata la nuova 500 elettrica, che ha rispettato le attese focalizzando l'attenzione e conquistando pochi giorni fa anche il titolo di Auto Europa UIGA 2022. Nel nuovo anno, tuttavia, difficilmente assisteremo a un evento di lancio così importante, perché i piani più interessanti del neonato gruppo Stellantis, che saranno svelati con la prossima presentazione del nuovo piano industriale, sono a più lunga scadenza.

Il modello più atteso è la nuova Punto, che sarebbe attesa per il 2023 ma che potrebbe essere mostrata in anteprima verso la fine dell'anno. Escludendo questa, sono attesi restyling e aggiornamenti di gamma, a cui si aggiungono le novità che ci aspettavamo per questo 2021 ma che al momento non si sono ancora viste. Dunque, ecco le novità Fiat per il 2022:

Fiat 500X restyling e mild hybrid

La novità più importante dovrebbe riguardare il SUV, per cui è atteso un intervento estetico che lo avvicini esteticamente alla 500 elettrica e ne aggiorni ancora la dotazione tecnologica con uovi fari e implementi nella sicurezza. Non soltanto: il 2022 è l'anno entro cui dovrebbe completarsi la prima fase di elettrificazione annunciata addirittura nel 2018 da FCA e che prevedeva l'arrivo di ibridi leggeri a tappeto su tutta la gamma, oltre ai modelli Plug-in ed elettrici.

Ora, 500X per ora ha ricevuto i nuovi motori FireFly ma nessun ibrido, dunque l'occasione del restyling dovrebbe essere quella buona. Anche se di recente non sempre le novità sono state fatte coincidere, basti pensare all'arrivo del 1.0 Hybrid su Panda e Lancia Ypsilon che ha preceduto di 6 mesi circa l'aggiornamento estetico. In arrivo ci sarebbe un nuovo T4 da 1,5 litri e fino a 160 CV con impianto a 48 V.

La scheda

Nome Fiat 500X restyling Carrozzeria SUV/crossover Motori T4 mild hybrid 48V Data arrivo primavera 2022 Prezzi -

Fiat 500L mild hybrid

Discorso analogo a quello fatto per la 500X, ma nel caso della monovolume si tratta di una sorta di ultimo atto prima del commiato visto che la Fiat 500L è a fine carriera, destinata a essere sostituita. Tuttavia, l'erede, che in passato è stata indicata nella 500 Giardiniera oppure in un Suv compatto, non sembra così vicino.

Quindi la 500L potrebbe sopravvivere ancora qualche anno, e dunque i motori con l'ibrido "leggero" le farebbero comodo per restare al passo.

La scheda

Nome Fiat 500L Carrozzeria monovolume 5 porte Motori T3 e T4 mild hybrid 12-48V Data arrivo inizio-metà 2022 Prezzi -

Fiat Tipo Cross SW

La variante cross finora è arrivata soltanto per la Fiat Tipo berlina, ma le foto-spia catturate nel 2020 confermano che la Casa ha previsto questo allestimento, come logico, anche per la variante familiare, che guadagna così un po' di fascino "adventure" senza perdere nulla in fatto di comodità e praticità. Possibile poi l'arrivo, anche in questo caso, di un nuovo mild hybrid 1.5 da 48V.

La scheda

Nome Fiat Tipo Cross SW Carrozzeria Station Wagon Motori benzina e Diesel Data Arrivo metà 2022 Prezzi -

Fiat Punto

Il modello che riporterà Fiat in uno dei suoi segmenti elettivi, quello delle utilitarie, è confermato e nascerà sulla piattaforma delle attuali Peugeot 208 e Opel Corsa, dunque con la possibilità più che concreta, anzi, quasi ovvia, di una variante elettrica.

Non è però ancora stato svelato se si tratterà di una vera Punto o di una sorta di Panda extra-large ispirata alla concept Centoventi. Il suo arrivo dovrebbe concretizzarsi nel 2023, con la possibilità però di un'anteprima a fine 2022.

La scheda

Nome Fiat Punto Carrozzeria berlina hatchback 5p Motori benzina, elettrico Arrivo 2023-24 Prezzi -

Fiat 500 Giardiniera

Ancora in forse, se arrivasse la Fiat 500 Giardiniera sarebbe presumibilmente la vera novità del 2022 e andrebbe a contraddire l'affermazione inziale sull'assenza di lanci importanti nell'anno venturo.

Il suo momento in realtà sarebbe dovuto arrivare già in questo 2022 come completamento della famiglia della 500 elettrica fresca Auto Europa UIGA e sostituta "in pectore" della 500L, ma la fusione deve averne congelato l'avanzamento.

La scheda