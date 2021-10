La Fiat 500 elettrica è la vincitrice del premio Auto Europa 2022. L’auto è stata insignita del riconoscimento indetto dall’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive oggi 20 ottobre durante una cerimonia di premiazione presso la Nuvola Lavazza, a Torino.

La 500e ha conquistato il riconoscimento, giunto alla 35esima edizione, superando in finale la concorrenza di altre sei vetture: Audi Q4 e-tron, BMW Serie 4, Cupra Formentor, Dacia Sandero, Hyundai Tucson e Nissan Qashqai.

Torna il Tricolore

La Fiat 500e succede a una lunga sfilza di vetture francesi. Negli ultimi 10 anni, infatti, sono state le auto transalpine a farla da padrone, con la sola Alfa Romeo Giulia a interrompere il dominio del fu gruppo PSA, ora Stellantis, e Renault.

Il verdetto è stato espresso da una giuria di giornalisti appartenenti alla Uiga, 100 opinion leader e una giuria popolare.

Gli altri premi

Ma in totale i riconoscimenti assegnati sono stati tre. Le altre vincitrici sono la Nissan Qashqai, che ha conquistato il Premio Giuria Popolare, e l'Audi Q4 e-tron, che porta a casa il Premio Opinion Leader.

Nissan Qashqai Audi Q4 e-tron

Le campionesse del passato

Per festeggiare la 35esima edizione della manifestazione, riconoscimenti sono stati assegnati anche a delle auto storiche che negli anni scorsi si sono aggiudicate il Premio Auto Europa. Anche in questo caso i riconoscimenti sono stati tre e sono finiti all'Alfa Romeo 156 (Auto Europa 1998), alla Citroen XM (Auto Europa 1990) e all'Audi 80 (Auto Europa 1987).

