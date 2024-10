Fiat apre gli ordini per la più modaiola delle sue city car. Da oggi è possibile acquistare in Italia e in Europa la 500e Giorgio Armani Collector's Edition presentata in esclusiva in occasione dei 125 anni del Brand e dei 90 anni del maestro della moda italiana. Un modello che si pone l'ambizioso tentativo di unire la praticità delle piccole auto elettriche all'eleganza e alla bellezza.

L'acquisto è già possibile attraverso i canali ufficiali Fiat, anche digitali, e si parte da un prezzo di listino di 41.500 euro che diventano 35.300 con la promo online.

Carrozzeria molto chic

Per la Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition, sono stati creati due colori esclusivi che mirano ad esaltare la caratteristiche di design del modello berlina. Il primo è un verde scuro micalizzato in linea con lo stile Armani. Il secondo è il Greige ceramico, una tonalità inventata dallo stesso stilista milanese che unisce il grigio e il beige.

Fiat Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition

Per gli esterni si è lavorato sulla riduzione dei contrasti e del superfluo puntando a un design elegante e monocromatico che rispecchia l'estetica di Armani. Un elemento distintivo è rappresentato dalle ruote, realizzate su misura per evidenziare il logo GA. I cerchi presentano anche una rifinitura anodizzata brunita bicolore e scanalature laterali.

Fiat Fiat 500e Giorgio Armani

Interni classici e moderni

Stesso concetto ripreso anche negli interni, con dettagli come le cuciture a chevron e i motivi tridimensionali degli inserti dei sedili centrali che richiamano le tecniche sartoriali tradizionali. Un esempio di innovazione è, invece, l'inserto del cruscotto, realizzato in legno tagliato al laser. Il logo dello stilista oltre che sulle ruote e sui sedili appare in modo deciso anche sul cruscotto, soglie battitacco e finestrino posteriore.

Fiat Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition

La Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition è equipaggiata fari full LED Infinity Design, insieme con un tettuccio in vetro. Sul fronte digitale, troviamo il sistema audio JBL di alta qualità, un display TFT da 7” e un navigatore touch screen da 10,25”. Inoltre, supporta la radio DAB e offre connettivit Wireless CarPlay e Android Auto. La 500e è spinta da un motore elettrico da 87 kW (equivalente a 118 CV) per un’autonomia fino a 320 km nel ciclo combinato WLTP e presenta una guida assistita di livello 2.