Dopo 3,2 milioni di unità vendute in tutto il mondo, la Fiat 500 con motore a combustione è uscita di scena (la produzione per i modelli in vendita in Europa è terminata quest'estate). Marani, un produttore di veicoli di lusso e di esemplari unici, ha pensato di commemorare questo momento con un modello speciale chiamato "Principessa".

Ne verranno costruiti solo 30 esemplari, disponibili anche come Abarth 695 Edizione Principessa, tutti rigorosamente assemblati a mano. A seconda della versione originale, la Fiat 500 Edizione Principessa costa tra i 43.438 euro e i 48.478 euro; la conversione Abarth va da 58.438 a 63.478 euro.

Marani sta sviluppando pure un modello speciale di carrozzeria "Speedster", basato sull'Abarth 695 C, e in futuro si occuperà di esemplari di altri costruttori.

Si riconosce subito

Una caratteristica che colpisce è la verniciatura metallizzata bicolore (Champagne Gold Metallic / Vesuvio Black Metallic) con strisce decorative in rosso Bordeaux. Inoltre, sono presenti decorazioni in strass all'altezza della cintura con accanto le scritte "Marani" e "Principessa" lucidate a specchio.

Marani Un dettaglio della Fiat 500 edizione Principessa by Marani

Lo stesso tema continua sui rivestimenti delle porte con la scritta "Principessa" lucidata a specchio, oltre a calotte degli specchietti retrovisori cromate, cerchi da 16 pollici cromati lucidi, coprimozzi cromati con la scritta "500" in rilievo, listelli sottoporta in alluminio spazzolato e un terminale di scarico in acciaio inox lucidato.

Argento e oro a bordo

Anche gli interni della 500 sono stati adeguatamente aggiornati con rivestimenti in pelle crema con superfici interne a rombi con doppie cuciture e la scritta "Principessa" ricamata in argento. I sedili anteriori hanno profili dorati e il rivestimento del poggiatesta è disponibile in velluto panna arricciato o in pelle panna con profili dorati e anelli decorativi in strass.

Marani Fiat 500 edizione Principessa by Marani, la plancia Marani Fiat 500 edizione Principessa by Marani, il pomello del cambio

Il cruscotto è disponibile in Nero Vesuvio metallizzato (standard), Oro Chamgagner metallizzato o in vero legno di frassino con emblema "500" cromato con strass. Il volante in pelle a 3 razze ha un inserto in pelle dorata, il pomello del cambio cromato sfoggia altri dettagli in oro metallizzato, mentre l'impugnatura della leva del freno a mano è disponibile in pelle crema (standard) o cromata con decorazione di strass.

Altri dettagli particolari sono il rivestimento del montante A in Alcantara color crema con finiture tweeter in argento e anelli cromati, il badge "Edizione Principessa" sulla consolle centrale, il coperchio della chiave lato superiore in argento Sterling 925 lucido e una borsa Marani con logo ricamato per custodire le istruzioni per l'uso, il libretto di garanzia e di assistenza, il disco orario e il raschietto per il ghiaccio.