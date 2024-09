Inizia l'avventura italiana di Leapmotor International, joint venture nata da Stellantis e la cinese Leapmotor per assemblare e vendere in Europa i modelli del giovane brand orientale.

Arriva così nelle concessionarie la Leapmotor T03, citycar elettrica con 265 km di autonomia e prezzo a partire da 18.900 euro, che rispetto alle altre auto cinesi in arrivo sul mercato, sarà costruita in Europa e più precisamente nello stabilimento Stellantis di Tychy (lo stesso dove veniva prodotta la "vecchia" Fiat 500).

Lo scriviamo al futuro perché il primo lotto di produzione di T03 è comunque importato dalla Cina.

Vediamo quali sono le caratteristiche principali di quest'auto elettrica per la città e quanto costa.

Leapmotor T03, gli allestimenti

Lunga 3,62 metri la Leapmotor T03 si posiziona nello stesso segmento della Fiat Panda (rispetto alla quale è più corta di 6 cm) proponendo però unicamente un powetrain elettrico, andando quindi a intercettare anche la Grande Panda per quanto riguarda la tecnologia di propulsione.

L'allestimento previsto è unico con una dotazione particolarmente ricca. Nei 18.900 euro di prezzo di listino (17.900 con la promozione lancio) sono infatti compresi cerchi in lega da 15", strumentazione digitale da 8", monitor centrale da 10,1", climatizzatore automatico, sensori di parcheggio e telecamera posteriori, tetto panoramico, connettività e sistemi di assistenza alla guida di Livello 2.

Leapmotor T03, il posteriore Leapmotor T03, gli interni

A livello di powertrain la Leapmotor T03 - in arrivo nelle concessionarie italiane nei prossimi giorni - è mossa da un motore elettrico anteriore da 95 CV, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 37,3 kWh, per 265 km di autonomia dichiarati in ciclo di omologazione WLTP (sempre sulla carta l'autonomia dichiarata sale a 395 km in città).

Dove si compra la Leapmotor T03?

Alla base dell'alleanza con Stellantis-Leapmotor c'è l'ambizione di sviluppare una rete di vendita e di assistenza particolarmente amplia che prevede l'apertura di 350 punti vendita europei già entro fine 2024.

Sul sito ufficiale è presente una mappa navigabile - ancora in fase di implementazione - dove si potranno individuare le concessionarie presenti in Italia.

Leapmotor T03, i prezzi