C10 e T03, ecco i primi modelli che Leapmotor - startup cinese specializzata in auto elettrificate - porterà in Europa. Il primo carico è partito via nave da Shanghai e raggiungerà le coste del Vecchio Continente in un mese circa.

Da lì inizierà la commercializzazione nei mercati europei, Italia compresa, in una rete che all'inizio conterà 200 punti vendita, per poi passare a 500 entro la fine del 2026. In questo giocherà un ruolo fondamentale Stellantis, che controlla con il 51% di quote Leapmotor Internationa, joint venture con la Casa cinese che detiene i diritti esclusivi di commercializzazione e produzione dei modelli Leapmotor in Europa.

Leapmotor C10, il SUV alla spina

La punta di diamante della prima ondata sarà la Leapmotor C10, SUV disponibile con powertrain elettrico o ibrido plug-in lungo 4,73 metri, posizionandosi nel segmento D in concorrenza con Honda CR-V, Seat Tarraco, Mazda CX-60, Opel Grandland e Nissan X-Trail, giusto per fare qualche esempio.

Linee morbide senza fronzoli, interni tecnologici e minimal (come vuole il trend del momento) e tanta tecnologia fanno parte del biglietto da visita della Leapmotor C10, commercializzata come detto sia in versione 100% elettrica sia con powertrain plug-in.

Leapmotor C10, vista laterale Leapmotor C10, gli interni

La prima è spinta da un motore elettrico posteriore da 231 CV e 320 Nm di coppia, alimentato da un pacco batterie da 69,9 kWh per 530 km di autonomia, calcolata nel ciclo di omologazione cinese CLTC, ben più permissivo del nostro WLTP.

La seconda non è una plug-in come siamo abituati, ma una EREV, elettrica ad autonomia estesa. Il motore termico, un 1.5 benzina da 95 CV, ha unicamente il compito di ricaricare la batteria LFP da 28,4 kWh che alimenta un motore elettrico posteriore da 231 CV, per un'autonomia totale di 1.190 km.

I prezzi della Leapmotor C10 sono ancora sconosciuti. In Cina viene venduta al corrispettivo di 19.400 euro. Per l'Europa bisogna tenere conto dei prezzi di trasporto e dei dazi imposti dall'Europa alle auto elettriche cinesi.

Leapmotor T03, la citycar anti Panda

Si posizionerà invece come entry level della gamma la Leapmotor T03, citycar lunga 3,62 metri - poco meno di una Fiat Panda - e disponibile unicamente con motorizzazione elettrica. Una piccola da città che sfiderà le tante nuove piccole a batteria in arrivo in Europa come Hyundai Inster, Citroen C3, Fiat Grande Panda, Renault 5 e via dicendo.

Design esterno e interno sono semplici ma curati, l'abitacolo è razionale e tecnologico con monitor da 8” per la strumentazione digitale e 10,1” per l'infotainment. La dotazione degli ADAS è completa e comprende cruise control adattativo, frenata d’emergenza, mantenitore di corsia e rilevamento della stanchezza del conducente.

Leapmotor T03, il frontale Leapmotor T03, gli interni

Il powertrain è composto da un motore anteriore da 109 CV e 158 Nm di coppia alimentato da una batteria agli ioni di litio da 41,3 kWh integrata nel pianale, per 280 km di autonomia calcolata secondo il ciclo WLTP.

Come per la C10 anche i prezzi della Leapmotor T03 non sono ancora stati resi noti. In Francia e Tuttavia, l’aspetto più interessante in assoluto è il prezzo, con la T03 che viene già venduta in Francia con un listino base di 25.000 euro, cui togliere i vari bonus riconosciuti dal Governo d'oltralpe. Anche in questo caso però dovrà fare i conti con i dazi aggiuntivi del 20,8%.

Gli altri modelli

Se per ora saranno due i modelli Leapmotor commercializzati in Europa, nei prossimi anni la gamma si amplierà con costanza. Tavares ha infatti promesso almeno una novità all'anno. Ma cosa arriverà?

In Cina ci sono la berlina C01 e i SUV C11 e C16, disponibili con motorizzazioni EREV o 100% elettriche. Sono loro le principali indiziate, ma non è da escludere l'arrivo di altri modelli studiati appositamente per il mercato europeo.