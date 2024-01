Prepariamoci a conoscere un nuovo SUV medio cinese che presto potrebbe diventare un "volto noto" delle nostre strade. Parliamo della Lepmotor C10, il SUV elettrico e ibrido plug-in che con la sua lunghezza di 4,73 metri si prepara a sbarcare in Europa dalla fine dell'estate 2024.

Le prevendite della Leapmotor C10 sono appena iniziate sul mercato interno cinese con un prezzo base corrispondente a quasi 19.400 euro al cambio attuale, mentre ancora non è dato sapere quali saranno i listini europei.

4,73 metri di SUV cinese

Prima di vederla e provarla possiamo però anticipare tutte le caratteristiche della Leapmotor C10 che sarà importata in Europa grazie alla creazione della joint venture Leapmotor International con una quota del 51% di Stellantis e del 49% di Leapmotor.

Leapmotor C10

Partiamo dalle dimensioni che ci parlano appunto di una lunghezza di 4,73 metri, una larghezza di 1,90 metri e un'altezza di 1,68 metri. Sono misure importanti per questo SUV cinese che risulta grande quanto la Tesla Model Y, la nuova Skoda Kodiaq o la Mazda CX-60 e supera Seat Tarraco, Renault Espace, Sportequipe 8, Toyota RAV4 e Nissan X-Trail.

Interni moderni e "minimal" per 5 persone

All'interno la Leapmotor C10 propone cinque posti e una plancia decisamente minimalista dove spicca lo schermo sospeso da 14,6" e il quadro strumenti digitale su display da 10,25".

Leapmotor C10, la plancia

L'infotainment e la gestione delle diverse funzioni dell'auto sono gestite dal sistema operativo Leapmotor OS 4.0 alimentato da un chip Snapdragon 8295 di Qualcomm (8155 sulla versione base). Il sistema di guida automatizzata opzionale è gestito attraverso un sensore LiDAR anteriore, cinqur radar, 12 telecamere e 12 sensori a ultrasuoni.

Leapmotor C10, l'abitacolo Leapmotor C10, il dettaglio del LiDAR

Leapmotor C10 elettrica

La Leapmotor C10 in versione elettrica al 100%, a trazione posteriore come la plug-in hybrid, è spinta da un motore elettrico sull'asse posteriore da 231 CV di potenza (170 kW) e 320 Nm di coppia.

Leapmotor C10, la vista dall'alto

La batteria litio ferro fosfato (LFP) da 69,9 kWh di capacità fornita da CLAB garantisce un'autonomia elettrica di 530 km nel ciclo di omologazione cinese CLTC.

Leapmotor C10, la vista posteriore Leapmotor C10, la piattaforma e il motore elettrico

Leapmotor C10 ibrida plug-in (range extender)

La versione ibrida plug-in della Leapmotor C10 è in pratica una range extender o EREV, nel senso che è sì ricaricabile alla spina come tutte le altre PHEV, ma il motore termico non ha nessun collegamento meccanico con le ruote e serve esclusivamente alla ricarica della batteria.

Leapmotor C10

Il 1.5 benzina da 95 CV ha il compito di ricaricare la batteria LFP da 28,4 kWh che alimenta sempre il motore elettrico posteriore da 231 CV. In questo modo l'autonomia elettrica della C10 EREV è di 210 km, mentre quella totale (elettrico+benzina) è di 1.190 km nel ciclo CLTC.

Leapmotor C10, i sedili posteriori Leapmotor C10 EREV, la meccanica

Per questa motorizzazione rimangono dei dubbi sull'eventuale vendita in Europa, visto che fino a oggi nessuna range extender cinese è mai stata importata nel Vecchio Continente (se si esclude la LEVC TX)