Costano “poco”, sono diversamente pop e hanno la taglia “giusta” per piacere agli italiani, parliamo delle nuove piccole elettriche con prezzi intorno ai 25.000 euro, ovvero la Fiat Grande Panda, la Renault 5 e la Citroen e-C3, che dal 13 al 15 settembre si possono vedere al Salone dell'Auto di Torino.

Compatte ma non troppo e con design che riprendono quelli dei fortunati modelli del passato che hanno scritto la storia dei rispettivi Brand, si tratta di auto tecnicamente simili, che però nascondono alcune differenze importanti.

Vicine ma non troppo

La Citroen e-C3 e la Fiat Grande Panda nascono sulla stessa piattaforma e questo ormai lo sappiamo molto bene. Una caratteristica comune che, comunque, ha lasciato ampio spazio ai designer per renderle davvero tanto differenti, soprattutto nel frontale e nel posteriore.

Se infatti i francesi hanno scelto forme per la carrozzeria piuttosto tondeggianti, gli italiani hanno sfruttato il cosiddetto "retrodesign", scegliendo linee piuttosto squadrate evocative dell'omonimo modello degli anni '90.

Citroën e-C3 (2024) Fiat Fiat Grande Panda (2024)

Un concetto, quest'ultimo, che è stato utilizzato in modo forse ancora più profondo dal centro stile della Losanga francese, che, sfruttando anche l'esperienza maturata nella creazione di alcuni concept degli anni passati, ha dato vita alla Renault 5, una compatta con forme veramente molto simili al modello originale.

Renault 5 E-Tech Electric

In tutti i casi, comunque, a cambiare rispetto al passato sono le proporzioni e le dimensioni: tutte e 3, infatti, hanno numeri per quanto riguarda la carrozzeria esterna ben più grandi dei modelli del secolo scorso, una caratteristica voluta per rendere compatibili con le attuali richieste di mercato.

Citroen e-C3 Fiat Grande Panda Renault 5 E-Tech Lunghezza 4,01 metri 3,99 metri 3,92 metri Larghezza 1,75 metri 1,76 metri 1,77 metri Altezza 1,57 metri 1,57 metri 1,50 metri Passo nd nd 2,54 metri Bagagliaio 310 litri 361 litri 326 litri

Piccole elettriche con grandi batterie

Un'altra peculiarità molto importante di queste 3 nuove a zero emissioni sono poi le caratteristiche meccaniche, con la Fiat e la Citroen che possono essere sia elettriche termiche e con la Renault che invece è disponibile solo con powertrain a batteria.

La e-C3 e la Grande Panda, in particolare, sono basate sulla nuova piattaforma Smart Car definita "multienergia" perché consente l'installazione di powertrain molto diversi tra loro, ovvero sia termici che elettrici.

Quest'ultima versione di entrambe le auto "sorelle", in particolare, è dotata di una batteria LFP da 44 kWh che alimenta un motore da 83 kW, cioè l'equivalente di 113 CV circa e promette un'autonomia, nel ciclo WLTP, di 320 km.

Citroën e-C3 (2024) Fiat Grande Panda (2024)

La Renault 5, invece, è il primo modello progettato sulla nuova piattaforma della Casa francese ribattezzata AmpRSmall, la nuova base costruttiva della divisione industriale Ampere del gruppo Renault.

È disponibile con 3 livelli di potenza: 95 CV (70 kW) e 120 CV (90 kW), in abbinamento a una batteria da 40 kWh, e 150 CV (110 kW), in abbinamento a una batteria da 52 kWh.

Renault 5 E-Tech Electric

La versione con batteria da 40 kWh di capacità netta ha un'autonomia dichiarata di 300 km nel ciclo combinato WLTP, quella con batteria da 52 kWh di capacità netta, invece, ha un'autonomia dichiarata di 400 km, sempre nel ciclo combinato WLTP. Entrambe hanno chimica NMC.

Citroen e-C3 Fiat Grande Panda Renault 5 Potenza 113 CV 113 CV 95 CV 120 CV 150 CV Batteria 44 kWh 44 kWh 40 kWh 52 kWh Autonomia (WLTP) 320 km 320 km 300 km 400 km

I prezzi della Fiat Grande Panda devono ancora essere ufficializzati ma, in occasione della conferenza stampa di presentazione, si è parlato di meno di 24.900 per l'elettrica. La Citroen e-C3 2024 ha invece un prezzo di partenza di 23.900 euro.

I prezzi della Renault 5, invece, partono per il momento da 32.900 euro per la versione Techno.