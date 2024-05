A partire dal 31 maggio si può ordinare la nuova Renault 5 E-Tech Electric. La piccola della Losanga, infatti, è disponibile nel 2024 nei due allestimenti più completi, Techno e Iconic Cinq, entrambi dotati della batteria più grande da 52 kWh, in grado di fargli percorrere fino a a 410 km con una singola ricarica (WLTP)-

A partire dal 2025, poi, saranno disponibili altri 3 allestimenti, Five, Evolution e l’edizione speciale Roland-Garros, i primi due con il taglio di batteria più piccolo da 40 kWh e autonomia di 300 km (WLTP).

I prezzi partono per il momento da 32.900 euro per la versione Techno, un valore che dovrebbe scendere fino a 21.900 euro al momento della pubblicazione dei nuovi incentivi statali 2024.

Renault 5, la gamma

Come abbiamo detto, la gamma si apre in basso con i due allestimenti Five ed Evolution (che arriveranno ufficialmente nel corso del 2025) dotati della batteria più piccola da 40 kWh. In base a quanto comunicato dalla Casa in questa prima fase, entrambi avranno un prezzo di partenza a partire da 25.000 euro (incentivi statali esclusi).

Sopra di loro si posizionano invece i due allestimenti già disponibili nel 2024 per il lancio ufficiale del modello, ovvero il Techno e l'Iconic Cinq, dotati come già anticipato, della batteria più grade da 52 kWh e prezzi a partire da 32.900 euro (incentivi statali esclusi).

Infine, sempre nel 2025, si aggiungerà a listino come versione di punta l'edizione speciale Roland-Garros, una versione realizzata appositamente per l'edizione 2024 del torneo di tennis francese e disponile in un numero non ancora specificato di esemplari.

Renault 5 E-Tech Electric

Le versioni Techno e Iconic Cinq, disponibili nel 2024 all’apertura degli ordini, sono dotate di serie di molti optional. Nella loro dotazione figurano accessori come la pompa di calore, il caricatore V2L AC da 11 kW, la ricarica rapida DC fino a 100 kW, il climatizzatore automatico, i cerchi in lega da 18 pollici (optional da 19 pollici), la retrocamera, l'Adaptive Cruise Control e il sistema di infotainment OpenR Link basato su e con quadro strumenti digitale da 10 pollici e display centrale da 10,1 pollici.

In base a quanto dichiarato dalla casa, la priorità di acquisto sarà data prima di tutto ai titolari di R5 R Pass (ovvero coloro che hanno effettuato la pre-registrazione di interesse sul sito dell'auto) a partire dal prossimo 31 maggio 2024.

Renault 5 2024, gli interni Renault 5 2024, gli interni

Renault 5, prezzi e allestimenti

Versione** Motore e batteria Prezzo* Renault 5 Five nd - 40 kWh da 25.000 euro (dal 2025) Renault 5 Evolution nd - 40 kWh nd (dal 2025) Renault 5 Techno 110 kW (150 CV) - 52 kWh da 32.900 euro Renault 5 Iconic Cinq 110 kW (150 CV) - 52 kWh da 34.900 euro Renault 5 Roland-Garros nd - 52 kWh nd (dal 2025)

*prezzi incentivi esclusi

**disponibili nel 2024 solo Techno e Iconic Cinq