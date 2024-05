Dal 20 maggio al 9 giugno si tiene il torneo di tennis Roland-Garros French Open e come l'anno scorso Renault è sponsor. Per l'occasione la casa francese ha preparato una speciale Renault 5 E-Tech Electric ispirata a questo sport.

Durante la manifestazione Renault fornirà una flotta di 180 veicoli e per il servizio navetta saranno utilizzate anche quattro R5 degli Anni '70, convertite a trazione elettrica. Questa serie speciale al momento non è in vendita, ma sarà ordinabile dal 2025.

Non solo bianca

La Renault 5 E-Tech Electric Roland-Garros non è solo bianco madreperla come si vede nelle immagini: la serie speciale è disponibile anche in blu notte satinato, nero perla e grigio dolomite. Il tetto invece è stato tinto in un nero satinato, quasi come fosse una pellicola, e tutto attorno ha una striscia in cromo satinato.

La parte inferiore delle portiere anteriori è decorata con il logo del Roland Garros e si notano pure molte croci di Sant'Andrea ispirate all'architettura dello stadio. Anche i cerchi da 18 pollici particolarmente brillanti sono stati progettati appositamente per questo modello speciale.

Cerchi dal design speciale per la Renault 5 E-Tech Electric Roland-Garros

All'interno i sedili sono rivestiti in tessuto grigio chiaro, realizzato interamente con materiali riciclati e con sopra il logo del Roland Garros. Questo tessuto si trova anche sui pannelli delle porte, invece la modanatura decorativa davanti al sedile del passeggero anteriore presenta una superficie metallica satinata che, insieme alla retroilluminazione, forma la scritta "Roland-Garros Paris".

Renault 5 E-Tech Electric Roland-Garros, gli interni

Inoltre, la leva di selezione delle modalità P, N, R e D sul volante (la cosiddetta "leva di selezione E-Pop") presenta il logo Roland-Garros ed ha un particolare il design che vuole ricordare il manico di una racchetta da tennis.

La leva di selezione delle modalità P, N, R e D sul volante

Nella console centrale, la superficie di ricarica a induzione per lo smartphone è stata dotata di un tappetino in gomma rossa che invece richiama la sabbia rossa di un campo da tennis (come i tappetini sotto i piedi).

Renault 5 E-Tech Electric, quanto costa

Per il momento la Renault 5 E-Tech Electric Roland-Garros non si può comprare. Sarà ordinabile dall'anno prossimo, ma ancora non è certo se anche in Italia. Ricordiamo quindi che la nuova Renault 5 si può invece comprare con un prezzo di partenza inferiore ai 25.000 euro, con due tipi di batterie e motorizzazioni con tre livelli di potenza.