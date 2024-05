Lunghezza: 4.410 mm

Larghezza: 1.790 mm

Altezza: 1.570 mm

Passo: 2.630 mm

Bagagliaio: 492/1.582 litri

I SUV compatti sono tra i protagonisti del mercato. Hanno dimensioni giuste - né troppo grandi, né troppo piccole - abitacoli sufficientemente spaziosi e la giusta dose di tecnologia. In questo segmento si inserisce la Renault Symbioz, nuova arrivata della Casa francese che si posiziona a metà strada tra Captur e Arkana.

La giusta via di mezzo disponibile attualmente da una sola motorizzazione elettrificata - altra scelta sempre più popolare tra gli automobilisti - a scontrarsi con vere bestseller di numerosi brand.

Renault Symbioz, le dimensioni

La Renault Symbioz è lunga 4,41 metri (4.410 mm), larga 1,79 metri (1.790 mm), alta 1,57 metri (1.570 mm) e con passo, la distanza tra il centro ruota anteriore e quello posteriore, di 2,63 metri (2.630 mm). Siamo quindi nel segmento dove si trovano modelli come Nissan Qashqai, nuova MINI Countryman, Toyota Yaris Cross e via dicendo.

Renault Symbioz, il 3/4 anteriore Renault Symbioz, il posteriore

Renault Symbioz, abitabilità e bagagliaio

Se esternamente la Renault Symbioz non esagera con le dimensioni, dentro stupisce per lo spazio che mette a disposizione di passeggeri e bagagli. Il "trucco" sta nella modularità resa possibile dal divanetto posteriore in grado di scorrere di 16 cm, per avere ora più agio per le gambe, ora maggior volume nel vano di carico che passa da un minimo di 492 a un massimo di 624 litri a seconda di quanto si avanza con seduta e schienali. Abbattendo tutto, con schema 40:20:40, si ottengono 1.582 litri.

Anche l'abitacolo è stato studiato per ospitare al meglio gli oggetti, grazie a vari vani sistemati qua e là, per un totale di 24,7 litri di capacità totale.

Renault Symbioz, gli interni Renault Symbioz, il bagagliaio

Dietro si sta comodi, la seduta è particolarmente rialzata ma non costringe a viaggiare con le gambe particolarmente piegate. Al centro ci sono bocchette dall'aria condizionata, presa da 12 V e due prese USB di tipo C.

A inizio commercializzazione la Renault Symbioz sarà disponibile con una sola motorizzazione full hybrid composta da due motori elettrici un 1.6 benzina aspirato, per un totale di 145 CV. Lo stesso powertrain adottato - tra le altre - dalla Captur.

Renault Symbioz, le concorrenti con dimensioni simili

Come detto la Renault Symbioz si inserisce nel segmento C, occupato dalle già citate MINI Countryman, Nissan Qashqai, Toyota Yaris Cross oltre a Dacia Duster, Jeep Compass, Opel Grandland e Skoda Karoq.