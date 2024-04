Lunghezza: 4.425 mm

Larghezza: 1.835 mm

Altezza: 1.625 mm

Passo: 2.665 mm

Bagagliaio: 504/1.593 litri

Rinnovata nell’estetica, ma non nella formula. La Nissan Qashqai 2024 ha appena ricevuto un importante restyling, che ha rivisto soprattutto il frontale e buona parte della dotazione di bordo. La Casa nipponica, però, non ha toccato le proporzioni generali della vettura e, di conseguenza, l’abitabilità.

Entriamo nel dettaglio, quindi, delle dimensioni della Nissan Qashqai 2024.

Nissan Qashqai 2024, le dimensioni

Come detto, il restyling non ha alterato le misure della Nissan, che mantiene sempre una lunghezza di 4,43 metri, risultando leggermente più corta di alcune concorrenti del segmento C.

Nissan Qashqai (2024)

L’altezza rimane di 1,63 m, suggerendo così uno spazio importante per la testa per i passeggeri e una capacità notevole per il bagagliaio, come vedremo in seguito.

Nissan Qashqai 2024, abitabilità e bagagliaio

All'interno della Nissan Qashqai 2024, il comfort è evidente: lo spazio laterale è adeguato, mentre il tetto panoramico garantisce ampio spazio per la testa e le ginocchia hanno lo spazio necessario, sebbene non siano abbondanti. Il pavimento è uniforme, sebbene la presenza del bracciolo e il design del sedile (con nuovi rivestimenti nel restyling) possano rendere il posto centrale leggermente meno confortevole.

Nissan Qashqai 2024, lo spazio per i passeggeri posteriori Nissan Qashqai 2024, il bagagliaio

Il bagagliaio del SUV compatto Nissan è dotato di un doppio fondo diviso in due comparti e offre una capacità totale di 504 litri. La volumetria può aumentare fino a quasi 1.600 litri abbattendo lo schienale, sebbene manchi un passaggio per carichi lunghi come gli sci. Il piano di carico ha una profondità di circa 860 mm e risulta essere quasi il doppio con il divano abbattuto, con il piano perfettamente allineato alla soglia del portellone.

Sulla Nissan sono disponibili due tipi di elettrificazione: mild e l’innovativa full hybrid E-Power. In quest’ultima, il motore elettrico è quello che muove le ruote, mentre il 1.5 a benzina funge da generatore di energia. E non è necessario collegare l’auto a una colonnina.

Modello Potenza Alimentazione Trasmissione Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 140 CV Mild hybrid Anteriore Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 158 CV Mild hybrid Anteriore/Integrale Nissan Qashqai 1.5 DIG-T E-Power 190 CV Full Hybrid Anteriore

Nissan Qashqai 2024, le concorrenti con dimensioni simili

Come potete vedere dalla nostra tabella, la concorrenza è davvero spietata nel segmento C. Quasi ogni Costruttore può proporre una rivale della Nissan Qashqai, distinguendosi per uno stile della carrozzeria più o meno sportiveggiante e puntando ulteriormente sulla capacità del bagagliaio.