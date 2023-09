La Nissan Qashqai è tra i crossover più venduti degli ultimi 20 anni. Nata nel 2006, ha conquistato subito le preferenze di tanti clienti per il suo stile e la sua versatilità diventando presto uno dei modelli più popolari in Italia e nel resto d'Europa.

A dare vita alla Nissan è stato l'omonimo concept presentato nel 2004, che ha avuto come obiettivo proprio quello di adattarsi ai "nuovi" gusti della clientela del Vecchio Continente.

Le prove generali prima del lancio

Non è un caso infatti, che le linee della Qashqai concept siano state disegnate dal centro Nissan Design Europe, che ha aperto a Londra nel gennaio 2023. Qui, oltre 50 professionisti hanno plasmato un prototipo originale nelle forme degli esterni e negli interni.

Nissan Qashqai Concept (2004)

Il concept è rivolto a coloro che utilizzano l'auto sia in città che fuori. Ecco perché l'abitacolo punta tanto sulla praticità e la comodità, con le portiere con apertura controvento e l'assenza del montante B per agevolare l'entrata e uscita dall'auto.

La tecnologia di bordo è costituita da un display dell'infotainment "infossato" nella plancia, mentre il tunnel centrale si allunga fino alla zona posteriore dividendo in due zone l'abitacolo.

Nissan Qashqai Concept, l'abitacolo

Il design s'ispira ad altre Nissan come Micra, 350Z e Primera. I grandi cerchi e i passaruota dal design imponente conferiscono a Qashqai un aspetto robusto, richiamando le caratteristiche di un SUV 4x4, ma le superfici curve ne snelliscono le forme dando un look più urbano.

Come detto, nel 2006 il concept si è trasformato in un modello di serie, con cui condivide l'impostazione generale e le proporzioni, anche se l'aspetto è decisamente meno futuristico. Da qui è iniziata la storia del crossover nipponico, che nel corso degli anni si è evoluto in una seconda e in una terza generazione.