Con oltre 21.000 unità nel 2023 e quasi 7.000 già totalizzate da gennaio e marzo 2024, Nissan Qashqai è stata ed è tuttora leader sul mercato italiano tra le crossover di segmento C oltre che il modello più venduto del marchio giapponese.

Un primato che conferma l'apprezzamento del modello, pioniere alla nascita (2008) tra i compatti multiruolo ma capace di conservare una posizione di riferimento anche oggi che la concorrenza in quella categoria è cresciuta e continua a crescere. Una identità che consolida con l'aggiornamento 2024, concentrato su esterni, interni e tecnologie per la sicurezza, la connettività e i servizi digitali.

A tutti gli effetti si tratta di un restyling di metà carriera della terza generazione lanciata nel 2021, ma decisamente più sostanzioso dei consueti facelift perché, soprattutto nel frontale, cambia parecchio l'immagine e la presenza su strada di Qashqai, facendone quasi una novità.

Nissan Qashqai 2024: il video

Nissan Qashqai 2024: gli esterni

Dopo quasi 20 anni, il frontale di Nissan Qashqai 2024 apparentemente abbandona la classica mascherina "V-Shape" a trapezio rovesciato in favore di una grande griglia rifinita con un motivo a elementi tridimensionali, forse meno personale ma più alla moda. In realtà questa è formata da tre elementi di cui i laterali leggermente inclinati indietro, quindi con la giusta luce la forma originale della parte centrale emerge nuovamente.

Nissan Qashqai E-Power 2022 La nuova Nissan Qashqai (2024)

Cambiano parecchio anche i fari: le luci diurne mantengono la forma a boomerang ma con un angolo molto più aperto e le lampade del lato inferiore che riprendono il motivo della griglia. I proiettori sono a Led con illuminazione attiva.

Nel posteriore cambia invece il disegno interno delle fanalerie, che rimangono uguali nel profilo ma hanno gusci trasparenti e due diverse grafiche a seconda dell'allestimento.

Nissan Qashqai E-Power(2022) La nuova Nissan Qashqai (2024)

Le finiture esterne prevedono, a seconda dell'allestimento, elementi in cromo satinato o in "gloss black", cerchi di nuovo disegno da 17" a 20" e un totale di 13 colorazioni (otto tinte unite e cinque bi-tono) di cui tre nuove: bianco e nero perlato e l'inedito Ocean Green.

Nissan Qashqai (2024), i fari anteriori Nissan Qashqai (2024), i fanali posteriori

Dimensioni Nissan Qashqai 2024 Lunghezza 4,43 m Larghezza 1,85 m Altezza 1,62 m Passo 2,67 m Capacità bagaglio 504 litri

Nissan Qashqai 2024: gli interni

L'abitacolo di Qashqai non è stato modificato nella forma ma aggiornato a livello di finiture, nel rivestimento dei sedili e della plancia che anche in questo caso cambia a seconda del livello di allestimento.

Su Tekna ci sono nuovi sedili in tessuto tecnico e inserti in cromo satinato accompagnati da inserti in Alcantara per plancia, braccioli, consolle centrale, mentre con il Tekna Plus cambia il disegno dei sedili che diventano Premium. N-Design, infine, ha una combinazione pelle/Alcantara per i sedili

Gli interni della Nissan Qashqai (2022) La plancia della Nissan Qashqai (2024)

Nissan Qashqai 2024: la tecnologia

Gran parte delle novità 2024 su nuova Nissan Qashqai riguardano le dotazioni tecnologiche relative a sicurezza e servizi connessi: il sistema Around View Monitor offre una visuale migliorata tramite quattro telecamere, di cui la frontale ha ora un angolo di ben 200°. Ora è possibile selezionare ben otto visuali: fronte, retro, laterali e i quattro spigoli.

C'è, inoltre, anche una modalità "cofano invisibile" che tramite una rappresentazione grafica consente di avere una chiara percezione della posizione delle ruote, utile in manovra.

Nissan Qashqai (2024) il nuovo Around View Monitor

Inoltre è stata introdotta una funzione di disattivazione degli ADAS personalizzabile chiamata Driver Assist Custom Mode, che consente di regolare l'intervento di alcuni sistemi di sicurezza per adattarli meglio al proprio stile di guida e renderli meno invadenti, associando la selezione al proprio profilo personale che si richiama ad ogni avvio.

Il volante della nuova Nissan Qashqai (2024)

Queste funzioni, più altri come il Reversing Detenction che rileva il traffico posteriore, e l'Intelligence Speed Assist che segnala nel cluster il limite di velocità vigente e l'Event Data Recording, una sorta di scatola nera digitale che memorizza i dati delle ultime ore di guida, fanno ora parte del pacchetto di dotazioni di base di tute le versioni.

Nissan Qashqai (2024), i nuovi servizi Google

Sul piano della connettività, l'infotainment della nuova Nissan Qashqai ora integra servizi Google come Google Play, la navigazione con Google Maps e l'assistente Google Assistant che si attiva con la frase "Hey Google". In alternativa, con la connessione Apple CarPlay, che è wireless come Android Auto, si può utilizzare Siri.

Nissan Offre anche la nuova App NissanConnect Services con funzioni di controllo da remoto come il blocco delle portiere e il servizio di individuazione delle vetture rubate da sottoscrivere in abbonamento.

Nissan Qashqai (2024) 1.3 DiG-T mild hybrid Nissan Qashqai (2024) E-Power

Nissan Qashqai 2024: i motori

Le motorizzazioni della nuova Nissan Qashqai 2024 sono invariate: si parte quindi sempre con il motore 1.3 turbo a benzina dotato di tecnologia mild hybrid e potenza di 140 o 158 CV (il secondo anche con le opzioni del cambio automatico Xtronic e della trazione integrale) per arrivare all'innovativo E-Power, che unisce la trazione esclusivamente elettrica a un motore a benzina ad alta efficienza utilizzato come generatore di bordo.

Qashqai 2024 1.3 DiG-T MHEV Qashqai 2024 E-Power Motore 1.3 140 CV o 158 CV elettrico+generatore a benzina Trazione anteriore o integrale anteriore Consumo WLTP 6,2-7,1 l/100km* 5,1-5,3 l/100 km* Emissioni di CO2 WLTP 141-160 g/km* 117-120 g/km*

Nissan Qashqai 2024: prezzi e allestimenti

Il listino della nuova Nissan Qashqai non è ancora stato diffuso ma avrà un prezzo d'attacco apparentemente superiore al precedente. Apparentemente, perché la nuova gamma abbandonerà l'allestimento Visia partendo direttamente con l'Acenta e quindi con una dotazione standard più ricca.

Nissan Qashqai (2024) N-Design e Tekna+

L'altra novità è il nuovo allestimento N-Design, che rappresenta uno step superiore rispetto al Tekna+ con modanature delle portiere e passaruota in tinta con la carrozzeria e nuovi cerchi in lega da 20".