Avere un buon sistema di antifurto sulla propria auto, magari radio o satellitare, è oggi più che mai molto importante. Di nomi e modelli in questo campo ne esistono molti, sia da montare aftermarket dopo aver ritirato il veicolo al concessionario sia da acquistare direttamente in Casa madre, pagando anche un abbonamento annuale o mensile.

E proprio quest'ultimo è il caso di Nissan, il cui nuovo sistema di localizzazione si chiama Monitoraggio Veicoli Rubati ed è disponibile per la Qashqai e l'X-Trail (in questi due casi a partire dall’allestimento N-Connecta) e per l'elettrica Ariya. Scopriamo come funziona.

Tutto online

Il nuovo sistema Monitoraggio Veicoli Rubati di Nissan è un'opzione integrata nell’app NissanConnect Services. Gestito in collaborazione con Vodafone Automotive, permette di tracciare e localizzare a tutti gli effetti le auto rubate, utilizzando il GPS presente a bordo.

Una volta individuata la posizione precisa, il sistema è in grado di "mettere in moto" autonomamente la macchina dei soccorsi per recuperare il mezzo grazie all'ausilio delle Forze dell'Ordine che, collaborando con il gestore di telefonia, possono decidere di disattivare da remoto anche l'accensione.

Il sistema Monitoraggio Veicoli Rubati di Nissan

Costi e modalità

Il servizio si può attivare - per le tre auto già citate - accedendo alla sezione Nissan Store dell'app NissanConnect Services, verificando prima di tutto se la propria auto è compatibile e sottoscrivendo un abbonamento al costo di 99 euro annui.

Il Monitoraggio Veicoli Rubati di Nissan è attivo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 e prevede il contatto diretto con un call center, la possibilità di ricevere notifiche istantanee nel caso in cui l'auto venga spostata e la possibilità di tracciarne in diretta i movimenti. Sulle auto elettriche - Ariya e Leaf, inoltre, permette anche di verificare lo stato di carica della batteria e controllare la temperatura interna dell'auto.

Guillaume Pelletreau, Vice President, Electrification and Connected Services, Nissan AMIEO Region, ha commentato: