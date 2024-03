La leggendaria Nissan GT-R R35 sta per salutarci definitivamente. Potrebbe accadere entro la fine del 2025, lo abbiamo detto più volte negli ultimi mesi, e ora la Casa giapponese è tornata a ribadirlo presentando le due (forse) ultime edizioni speciali di questa iconica auto.

Si chiamano T-Spec Takumi Edition e Skyline Edition e rendono omaggio al Giappone e alle tante emozioni che la sportiva è riuscita a trasmettere nel corso del tempo ai tanti appassionati che hanno potuto guidarla.

Onore ai maestri

La prima delle due edizioni speciali ideate da Nissan per la GT-R T-spec, l'ultima evoluzione della sportiva, si chiama T-Spec Takumi Edition. Si tratta di un'edizione a tiratura limitata, ideata a partire dalla GT-R T-Spec per il mercato statunitense, progettata per celebrare gli omonimi maestri artigiani Takumi, responsabili in Nissan dell'assemblaggio manuale di ogni motore GT-R VR38DETT.

Proprio su questa special edition, infatti, il distintivo del motore firmato dall'artigiano dedicato alla sua realizzazione è caratterizzato da un font rosso ed è abbinato a una piastra d'oro riportante il numero di telaio.

Nissan GT-R T-Spec Takumi Edition Nissan GT-R T-Spec Takumi Edition

Per l'occasione, in base a quanto comunicato da Nissan stessa, ciascuno dei motori presenti sugli esemplari T-Spec Takumi Edition è stato o sarà realizzato con ancor più attenzione del solito, dunque con un elevato livello di precisione nelle tolleranze dei componenti e con un'estrema cura al loro bilanciamento durante le fasi di montaggio.

Nissan GT-R T-Spec Takumi Edition

A livello estetico, la Casa giapponese ha optato per dotare questa speciale di una verniciatura esterna Midnight Purple - un riferimento specifico ad alcune delle edizioni più iconiche della gamma Skyline/GT-R - e di finiture interne nell'esclusiva colorazione Mori Green.

Parlando di meccanica, infine, sulla T-Spec Takumi Edition trovano posto i freni carboceramici di derivazione GT-R Nismo, i cerchi in lega Rays da 20 pollici marchiati sempre Nismo e verniciati in oro, tutte le componentistiche di assetto ancora Nismo e i due parafanghi anteriori più larghi.

Nissan GT-R T-Spec Takumi Edition

Onore alla storia

La seconda edizione speciale progettata per celebrare la sportiva giapponese si chiama GT-R Skyline Edition ed è stata ideata per celebrare sia gli skyline (i paesaggi) giapponesi più iconici, sia le precedenti generazioni della coupé orientale, in particolare la R34.

Basata sulla GT-R Premium, è stata dotata a livello estetico della storica vernice Bayside Blue per gli esterni e di finiture interne in Sora Blue. Si tratta di una combinazione colori davvero iconica, presente nell'immaginario di tutti noi appassionati di auto e un tempo molto richiesta sulle GT-R, rimossa dal listino contestualmente all'uscita di scena della precedente R34.

Nissan GT-R Skyline Edition

I dettagli e i prezzi delle Nissan GT-R T-spec Takumi Edition e Skyline Edition saranno annunciati in un secondo momento e non è ancora chiaro se arriveranno mai in Europa.