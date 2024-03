Da tempo si discute sul futuro della Nissan GT-R. Anche se in Europa è stata ritirata già da qualche anno per motivi legati alle emissioni e alle normative sul rumore dei nuovi modelli, "Godzilla" resta popolarissima in tutto il mondo, incluso ovviamente il Giappone.

Proprio dal Sol levante arrivano alcuni voci sull'attuale generazione R35, che potrebbe abbandonare il mercato dal 2025.

Tempi maturi

Lanciata nel 2007 e costantemente rinnovata, la R35 è sicuramente una delle supercar più longeve mai prodotte. Secondo quanto pubblicato dal media giapponese Mag X, l'anno prossimo potrebbe segnare la fine di questo modello, almeno per come abbiamo imparato a conoscerlo.

Nissan GT-R Nismo Special Edition 2024

Stando al report del magazine (non confermato ufficialmente dalla Casa), Nissan starebbe studiando una versione finale da 1.500 esemplari, di cui 300 firmati Nismo.

Non è chiaro se questi modelli saranno dedicati esclusivamente al Giappone o a tutti i mercati e, al tempo stesso, non viene precisato se ci saranno modifiche all'estetica, alla dotazione o al powertrain. A tal proposito, in passato è stato riportato di un possibile potenzialmente al V6, che potrebbe toccare i 710 CV e 780 Nm della Italdesign GT-R50.

Dal Model Year 2024 all'elettrica pura

Intanto, in Giappone la GT-R è stata aggiornata di recente col Model Year 2024. Per l'occasione sono stati rivisti l'estetica e gli interni e sono stati aggiunti i nuovi allestimenti Nismo Special Edition e T-Spec, mentre il 3.8 sei cilindri eroga 570 CV (600 CV nella Nismo).

Nissan Hyper Force concept

Sta di fatto che dopo il 2025 Nissan potrebbe concentrare tutti i suoi sforzi sulla futura generazione. Le ultime voci parlano di un modello 100% elettrico basato sul concept Hyper Force in arrivo entro il 2030 che potrebbe equipaggiare batterie allo stato solido. Così, la GT-R potrebbe avere prestazioni capaci di impensierire pesantemente le concorrenti europee. Vi terremo aggiornati.