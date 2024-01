La Nissan GT-R ha lasciato l'Europa nel 2022 per motivazioni legate alle emissioni e, soprattutto, per i nuovi limiti sonori fissati dall'UE. In tanti altri mercati, però, "Godzilla" continua ad essere venduta, anche se presto potrebbe essere sostituita da un'erede completamente elettrica (questa sì, destinata anche al Vecchio Continente).

Negli scorsi mesi si è parlato più volte di un modello ibrido, ma le dichiarazioni più recenti di Nissan fanno pensare ad una supercar 100% elettrica.

La base di partenza

Al Japan Mobility Show dello scorso ottobre, Nissan ha accennato alle prospettive di una GT-R di nuova generazione col concept Hyper Force.

Dotato di due motori sistemati tra l'asse anteriore e posteriore, della trazione integrale e di 1.341 CV, il prototipo ha lasciato il segno tra gli appassionati col suo look piuttosto stravagante. Ora, in un'intervista ad Autocar, Giovanny Arroba, direttore del design di Nissan, suggerisce che l'Hyper Force ha rappresentato "un sogno audace, ma tangibile e realizzabile entro il decennio".

Nissan Hyper Force concept

Inoltre, Arroba ha aggiunto che "le forme, le proporzioni e l'assetto del concept non sono pura fantasia". Insomma, per quanto il suo design sia estremo, l'Hyper Force potrebbe essere davvero la "madre" della nuova GT-R.

Pronta anche una variante Nismo

In precedenza, il capo prodotto globale di Nissan, Ivan Espinosa, aveva rivelato come la Casa stesse aspettando gli sviluppi sulle batterie allo stato solido prima di mettere in cantiere una GT-R elettrica.

Nissan GT-R Nismo Special Edition 2024

Mentre la Hyper Force ha una configurazione a doppio motore, non è esclusa la possibilità di una terza o quarta unità elettrica per sviluppare ancora più potenza. Senza dimenticare che lo stesso Espinosa aveva rivelato qualche tempo fa la possibilità di vedere una variante Nismo con batteria più piccola per ridurre il peso.

Intanto, Nissan ha già dichiarato che un modello elettrico con batterie allo stato solido sarà lanciato nel 2028. La Casa promette una densità energetica doppia e una velocità di ricarica tripla rispetto alle batterie agli ioni di litio e una piattaforma completamente nuova.