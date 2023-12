Nissan è stata pioniera delle elettriche di nuova concezione con Leaf quasi 15 anni fa, ma oggi sta costruendo la sua nuova gamma elettrica a piccoli passi. Il marchio giapponese ha lanciato novità importanti a buona distanza tra loro come è stato per Ariya e per i minivan/commerciali come Townstar. Ora però, la Casa sembra pronta a dare un'accelerata.

Per il 2024, infatti, sono attese due importanti novità elettriche: la terza generazione della stessa Leaf, che a quanto pare vedrà un'importante evoluzione verso una fisionomia da crossover, e la nuova Micra che condividerà la base con la Renault 5 elettrica prossima al lancio. Inoltre, arriverà il restyling di metà carriera per Qashqai.

Ecco le novità Nissan per il 2023:

Nissan Micra 2024

La prossima generazione della popolare utilitaria giapponese sarà elettrica: La Casa stessa lo ha anticipato mostrando anche un teaser che mostra grandi fari ovali e forme compatte, mentre sul piano della sinergia produttiva non ci sono dubbi, la base della nuova Nissan Micra sarà quella della nuova Renault 5, che arriverà presto sul mercato con un prezzo base di 25.000 euro.

Nissan Micra EV 2024, il teaser del 2022

Indicativamente, anche la Micra sarà una quattro porte lunga meno di quattro metri, larga 1,8 e alta 1,5, e se condividerà per intero la gamma motori e batterie della cugina Renault, già preordinabile, avrà pack da 40 e 52 kWh e autonomie fino a 400 km. Dovremmo vederla nei primi mesi dell'anno nuovo e incrociarla su strada entro l'autunno.

Nome Nissan Micra Carrozzeria Berlina 5p Motore Elettrico Data di arrivo Inizio 2024 (presentazione) Prezzi Da circa 25.000 euro (da confermare)

Nissan Qashqai restyling

La terza generazione di Nissan Qashqai è in commercio da oltre tre anni e mentre si inizia a parlare con una certa insistenza della prossima generazione 100% elettrica, sul modello attuale è arrivata l'ora dell'aggiornamento di metà carriera. Che non dovrebbe essere una rivoluzione sul piano motoristico, visto che la gamma di motori ibridi, tra cui l'innovativo E-Power, è adeguata ai tempi, ma più rilevante sul piano estetico.

Nissan Qashqai restyling, le foto spia

Il prototipo che si vede nelle foto è leggermente camuffato, soprattutto nella parte anteriore, quella che sembra riservare le novità più rilevanti: potremmo quindi vedere una Qashqai con paraurti modificati e una nuova griglia, fari leggermente ridisegnati non più con profilo a C, e qualche ritocco alle ottiche posteriori.

Nome Nissan Qashqai Carrozzeria SUV Motori Benzina ibridi ed elettrico con generatore a benzina Data di arrivo Metà 2024 Prezzi Da comunicare

Nissan Leaf 2024

La gamma elettrica di Nissan si allargherà parecchio nei prossimi anni ma la capostipite Leaf promette di mantenere un ruolo centrale, anche se la prossima generazione, la terza, cambierà parecchio. Anticipata dalla concept Chill-Out, che prefigura il primo nuovo modello in produzione nella fabbrica di Sunderland dal 2024, pare proprio che abbandonerà le classiche forme da berlina compatta e diventerà una crossover.

Il ceo di Nissan Makoto Uchida con il concept Chill-Out

Le poche informazioni che si possono considerare attendibili confermano che sarà basata sulla piattaforma CMF-EV condivisa con le nuove elettriche Renault come Megane e Scenic, ma non ci sono dettagli sulle batterie anche se a titolo di riferimento, Megane offre pack da 40 e 60 kWh per autonomie tra 300 e 470 km. Si presume che la taglia di Leaf rimarrà più o meno quella di oggi, probabilmente con una lunghezza inferiore.