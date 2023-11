Manca sempre meno alla presentazione della Renault 5 E-Tech Electric. Il “remake” elettrico della mitica Renault 5 sarà il 26 febbraio al Salone di Ginevra, ma la Casa ha iniziato già da ora a dare alcune interessanti anticipazioni.

Dalle foto teaser alle informazioni tecniche, ecco le prime ufficialità di una delle compatte a batteria più attese del 2024, che sarà già ordinabile a partire dal 30 novembre.

Come si ordina la Renault 5 elettrica

Tramite il sito ufficiale della R5 è possibile acquistare l’R5 R Pass per 150 euro, una sorta di “lasciapassare” che permette di accedere alla prima fase degli ordini. Infatti, i possessori di dell’R5 R Pass possono ordinare la vettura già dal 30 novembre, ossia 10 giorni prima dell’apertura degli ordini al pubblico presso la rete di concessionarie.

Chi effettuerà l’ordine in questi giorni potrà ricevere la Renault 5 nell’autunno 2024. Inoltre, si riceverà in omaggio un modellino dell’auto e la possibilità di accedere in anteprima a contenuti ed eventi relativi alla Renault 5.

Il prezzo di partenza della compatta francese sarà di circa 25.000 euro, come dichiarato dalla Casa.

I teaser e i primi dati

Tra le immagini svelate, Renault mostra i fari anteriori, la cui forma si rifà a quella dell’antenata, mentre sul cofano, al posto della presa d’aria del modello storico, c’è un indicatore di ricarica luminoso e la grafica col numero “5”.

Renault 5 elettrica, il fanale posteriore Renault 5 elettrica, le foto teaser Renault 5 elettrica, il faro anteriore

I passaruota bombati danno una sensazione di sportività, mentre i fari posteriori verticali comprendono una funzione luminosa che si estende sulla fiancata della carrozzeria. Oltre ad una questione estetica, questo accorgimento contribuisce a migliorare l’aerodinamica dell’auto, riducendo le turbolenze d’aria.

Lunga 3,92 metri, la Renault è equipaggiata con una batteria da 52 kWh (anche se successivamente arriverà una versione da 40 kWh) ed è basata sulla nuova piattaforma AmpR Small.

Tra le caratteristiche principali dell’elettrica transalpina, c’è l’avatar Reno, che aiuterà il guidatore ad interagire con l’infotainment della vettura. La Renault 5 avrà anche la tecnologia V2G che permette all’auto di fornire energia alla rete elettrica.