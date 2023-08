Siamo tutti d'accordo che la Nissan Qashqai è uno dei modelli che ha rivoluzionato il segmento dei crossover a livello mondiale. E' arrivata nel 2006 e da allora ha sempre rappresentato per Nissan una best seller.

La terza generazione conserva la filosofia di essere un po' berlina, un po' monovolume e all'occorrenza SUV. Ora offre motori elettrificati, tra cui un ibrido molto particolare, e si prepara per un restyling di cui possiamo mostrarvi le prime foto spia.

Come appare nelle prime foto spia

Il prototipo che si vede nelle foto è leggermente camuffato, soprattutto nella parte anteriore. Non ci sono pannelli di carrozzeria finti, il che ci fa pensare che Nissan non stia lavorando ad una drastica riprogettazione, piuttosto potremmo vedere una Qashqai con un paraurti modificato e una nuova griglia, oltre (forse) a fari leggermente ridisegnati.

Le linee che si intravedono, infatti, suggeriscono che i gruppi ottici non siano a forma di C, ma più convenzionali.

Foto spia della Nissan Qashqai restyling La Nissan Qashqai e-Power

Il profilo laterale sembra essere completamente invariato rispetto all'attuale Qashqai. Alcune camuffature coprono le minigonne laterali e i passaruota, ma questo non significa necessariamente che Nissan stia preparando degli aggiornamenti. Sul retro, i fanali posteriori sono sempre gli stessi, mentre il paraurti appare leggermente ritoccato.

La Nissan Qashqai restyling vista da dietro

Quali motori avrà?

Al momento non abbiamo abbastanza informazioni per offrire una risposta certa. La terza generazione di Qashqai è stata commercializzata in Europa senza motori diesel, quindi, è probabile che non ci saranno neanche col restyling.

Ci aspettiamo, invece, che la Nissan Qashqai e-Power, l'elettrica a benzina da 36.270 euro, venga confermata. L'e-Power, lo ricordiamo, è una tecnologia brevettata dalla Casa giapponese che unisce i vantaggi di un'auto elettrica a quelli di un benzina. Nelle prossime settimane potremmo scoprire qualcosa in più, quindi, continuate a seguirci.