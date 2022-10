Lunghezza: 4.425 mm

Larghezza: 1.848 mm

Altezza: 1.625 mm

Passo: 2.665 mm

Bagagliaio: min. 504 max 1.593

Alla Nissan Qashqai è attribuito il ruolo di capostipite dei moderni crossover compatti, categoria che ha inaugurato nel 2006 con la prima generazione, rimanendone esponente di spicco con le due successive. Un po' berlina e un po' monovolume, all'occorrenza SUV, ha sempre avuto il suo punto di forza nelle proporzioni equilibrate tra ingombri e spazi.

La terza generazione conserva questa filosofia: le misure sono cresciute ma non troppo (siamo ancora in pieno segmento C), mentre con design e tecnologia di bordo si è fatta più sofisticata, ma soprattutto sono arrivati motori elettrificati tra cui un ibrido molto particolare. La sua essenza, tuttavia, resta quella della familiare versatile, con una corporatura che regala ancora spazi tra i migliori della classe.

Nissan Qashqai, le dimensioni

Le forme possono sembrare siili a molti altri modelli della stessa categoria, ma la Qashqai "III" ha ceduto a meno compromessi: la lunghezza di 4,43 metri, 4.425 mm per la precisione, è aumentata di appena 3 cm rispetto alla seconda generazione, e il passo, la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, ne ha guadagnati due.

Soprattutto, però, questa Qashqai è alta. Con 1.625 mm, ossia circa 30 mm più della precedente. è tornata ai livelli della prima, rinunciando al profilo schiacciato tanto di moda oggi per un abitacolo arioso.

Nissan Qashqai E-Power

Nissan Qashqai, abitabilità e bagagliaio

Il primo effetto è che dentro si sta comodi: lo spazio in larghezza è nella media, quello per la testa non manca nemmeno con il tetto panoramico e quello per le ginocchia risulta, se non abbondante, comunque sufficiente. In più, il pavimento è piatto e anche se la forma del sedile e la presenza del bracciolo estraibile rendono il posto centrale un po' meno godibile.

Nissan Qashqai, i sedili posteriori Nissan Qashqai, il bagagliaio

Il bagagliaio ha un doppio fondo diviso in due scomparti e una capienza totale di oltre 500 litri, 504 per l'esattezza, di cui 436 escluso il doppio fondo e che diventano quasi 1.600 abbattendo lo schienale frazionato in due parti e privo, unico neo, del passaggio per carichi lunghi. Il piano di carico ha una profondità di 860 mm circa, poco meno del doppio a divano abbattuto, e il piano è a filo con la soglia del portellone.

I motori a listino sono tre, tutti elettrificati e con diverse combinazioni di trasmissione: la versione base del benzina mild hybrid, quella da 140 CV, offre soltanto il cambio manuale, mentre quella da 158 CV si può avere anche con il cambio a variazione continua Xtronic e volendo l'ulteriore aggiunta della trazione integrale.

La terza offerta è per ora quasi unica nel panorama dell'auto: si tratta del sistema E-Power, un ibrido in serie che affida la trazione esclusivamente ad un motore elettrico ma utilizza un benzina da 1,5 litri a compressione variabile per generare energia in tempo reale. Niente ricarica alla spina, il rifornimento si fa con la benzina.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.3 Mild Hybrid 140 140 CV Benzina Anteriore, cambio manuale o automatico 1.3 Mild Hybrid 158 158 CV Benzina Anteriore o integrale, cambio manuale o automatico E-Power 190 CV Elettrica/Benzina Anteriore

Nissan Qashqai, i concorrenti con misure simili

Compatti, tra i 4,35 e i 4,50 metri, magari slanciati e sportiveggianti ma senza essere troppo coupé nelle forme: questi sono i modelli che possono misurarsi testa a testa con Nissan Qashqai

Le diverse motorizzazioni all'apparenza non modificano la capienza del bagagliaio, dunque i dati di Qashqai sono omogenei. Tuttavia, è corretto confrontare la versione E-Power con i non molti ibridi senza spina in commercio su vetture di dimensioni simili.