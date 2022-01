La nuova Nissan Qashqai, quella di terza generazione, è sul mercato da meno di un anno e si presenta con una motorizzazione mild hybrid a benzina col 1.3 turbo quattro cilindri da 140 o 158 CV. Noi abbiamo scelto per la prova consumi reali la versione più potente da 158 CV, con trazione anteriore e cambio automatico Xtronic a variazione continua.

Il risultato del test è un consumo medio di 5,55 l/100 km (18,02 km/l) nel percorso standard di 360 km da Roma a Forlì, con una spesa di 35,74 euro per la benzina del viaggio. Una media non preoccupante, ma neppure una prestazione da prima della classe.

Consuma poco più dei SUV più compatti

Basta infatti scorrere la classifica dei consumi reali alla categoria auto a benzina (qui inseriamo le mild hybrid a benzina) per notare come i 5,55 l/100 km valgano alla Nissan Qashqai con l'ibrido leggero un posizionamento nella parte inferiore della graduatoria, dietro a Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV automatica (4,90 l/100 km - 20,4 km/l) e Mazda CX-30 180 CV Skyactiv-X M Hybrid (5,10 l/100 km - 19,6 km/l).

Rimanendo sempre sui SUV e crossover mild hybrid troviamo poi i buoni risultati di Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV Manuale (4,80 l/100 km - 20,8 km/l) e della capolista Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 CV 48V iMT (3,75 l/100 km - 26,6 km/l). Più della Qashqai ha invece consumato la Subaru XV 2.0i e-Boxer CVT Lineartronic MHEV a quota 6,00 l/100 km (16,6 km/l).

Ottima dotazione, comfort e ausili alla guida evoluti

La Nissan Qashqai Mild Hybrid 158 CV Xtronic 2WD Tekna in prova è uno degli allestimenti più completi, comprensivo di portellone elettrico con apertura hands-free, sedili misto pelle tessuto, ProPILOT e Drive Assist con Head Up Display. A questo si aggiunge l'optional del tetto panoramico in vetro, dei fendinebbia a LED, del ruotino di scorta e della vernice metallizzata che portano il prezzo di listino a 40.470 euro, salvo promozioni.

Questa nuova Qashqai mild hybrid si fa apprezzare per il buon comfort di viaggio, per la comodità del cambio automatico Xtronic e per la discreta capacità di carico di persone e bagagli. Chi cerca la sportività vera contando sui 158 CV del propulsore può invece rimanere un po' deluso dai limiti di questo SUV a trazione anteriore che pesa pur sempre 1,37 tonnellate.

Bene il sistema di infotainment, la strumentazione digitale, la dotazione di bordo e i diversi ADAS che funzionano bene e aiutano e semplificano la guida e il parcheggio di Qashqai, così come l'ergonomia dei comandi principali.

Costante nei consumi

Nelle più frequenti situazioni di guida, dalla città all'autostrada, fino al misto urbano-extraurbano, la Nissan Qashqai mild hybrid da 158 CV si mantiene costante nei livelli di consumo, senza eccellere particolarmente rispetto alla concorrenza.

Il serbatoio da 55 litri di benzina garantisce sempre buone percorrenze tra un pieno e l'altro, mediamente superiori ai 600 km di autonomia.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 8,0 l/100 km (12,1 km/l)

665 km di autonomia

665 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 7,7 l/100 km (12,9 km/l)

709 km di autonomia

709 km di autonomia Autostrada: 8,2 l/100 km (12,2 km/l)

671 km di autonomia

671 km di autonomia Economy run: 4,9 l/100 km (20,4 km/l)

1.122 km di autonomia

1.122 km di autonomia Massimo consumo: 32,2 l/100 km (3,1 km/l)

170 km di autonomia

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Nissan Qashqai Mild Hybrid 158 CV Xtronic 2WD Tekna Ibrido

(benzina) 116 kW Euro 6d-ISC-FCM 1.375 kg 146 g/km

Dati

Vettura: Nissan Qashqai Mild Hybrid 158 CV Xtronic 2WD Tekna

Listino base: 38.440 euro

Data prova: 05/01/2022

Meteo (partenza/arrivo): Variabile, Pioggia, 17°/Pioggia, 6°

Prezzo carburante: 1,789 euro/l (Benzina)

Km del test: 857

Km totali all'inizio del test: 2.642

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 77 km/h

Pneumatici: Continental EcoContact 6 - 235/50 R19 99V XL M+S (Etichetta UE: A, A, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 5,55 l/100 km (18,02 km/l)

Computer di bordo: 5,6 l/100 km

Alla pompa: 5,5 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 35,74 euro

Spesa mensile: 79,43 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 201 km

Quanto fa con un pieno: 991 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.