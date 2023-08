La Opel Crossland è pronta a rinnovarsi. La seconda generazione del SUV di medie dimensioni del marchio tedesco debutterà entro la prima metà del 2024 e sarà in vendita dall'autunno dello stesso anno, posizionandosi sempre tra la più piccola Mokka e la più grande Grandland.

La nuova Crossland sarà disponibile anche 100% elettrica e le prime foto spia ci mostrano in anticipo come sarà.

Totalmente nuova

Guardando le prime foto spia, la nuova Opel Crossland sarà completamente ridisegnata rispetto al modello attuale. A livello estetico, il nuovo crossover tedesco sembrerebbe avere delle forme più squadrate e dritte rispetto al modello attuale (più tondeggiante).

Opel Crossland, le foto spia della prossima generazione

Il nuovo frontale sembrerebbe essere dotato di nuovi gruppi ottici dalle forme piuttosto rettangolari, posizionati in alto nel muso e con una fessura al di sotto, utile per raffreddare le componenti dei vari propulsori disponibili a listino.

Opel Crossland, il profilo

Guardando questa auto "test" di profilo, appaiono ben chiare le forme squadrate che caratterizzeranno la prossima generazione dell'auto, con i cerchi in lega a cinque razze di forma triangolare e un'elevata altezza da terra. Concludendo con il posteriore, il retro sembrerebbe essere caratterizzato da un portellone alto e da fanali piuttosto squadrati.

Opel Crossland, il posteriore

Interni e gamma motori ignoti

Purtroppo queste prime foto spia non ci permettono di guardare da vicino l'abitacolo. A giudicare dagli altri modelli del segmento, ci aspettiamo aggiornamenti tecnologici piuttosto importanti per quanto riguarda il sistema di infotainment.

L'Opel Crossland attualmente in vendita è stata aggiornata l'ultima volta nel 2021, con sedili posteriori scorrevoli singolarmente per massimizzare il volume di carico e il collaudato motore turbo benzina da 1,2 litri a 3 cilindri, abbinato in gamma al diesel da 1,5 litri campione di consumi. Per saperne di più sulla nuova generazione non resta che attendere il prossimo anno.