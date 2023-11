Oggi è un giorno importante per l'Alleanza Renault-Nissan. In seguito agli annunci pubblicati il 6 febbraio e il 26 luglio 2023, e dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni di legge, l'8 novembre 2023 entra in vigore il Nuovo Accordo dell’Alleanza tra il Gruppo Renault e Nissan che sostituisce i precedenti accordi che disciplinano la governance dell’Alleanza (ovvero, il Restated Alliance Master Agreement, l’Alliance Equity Participation Agreement e il Memorandum of Understanding del 12 marzo 2019).

Questo nuovo capitolo dell’Alleanza "poggerà sulle fondamenta di una partnership di lunga data" ricorda la nota ufficiale, in cui si ribadisce che questa manovra "incrementerà al massimo la creazione di valore per ognuno dei membri, ponendo le basi di una nuova governance equilibrata, equa ed efficace. L’Alleanza continuerà ad individuare, su tutti i mercati, progetti chiave in grado di offrire ai suoi membri risultati reciprocamente vantaggiosi e tangibili su vasta scala".

Una partecipazione incrociata del 15%

Il Gruppo Renault e Nissan detengono ora una partecipazione incrociata del 15%, con obbligo di conservazione e obbligo di massimale delle quote di partecipazione. Renault ha ceduto il 28,4% delle proprie azioni Nissan (su un totale del 43,4%) ad un fondo fiduciario francese, in cui i diritti di voto sono “neutralizzati” per la maggior parte delle decisioni, fatte salve alcune eccezioni. Il Gruppo Renault continua a beneficiare a pieno titolo dei diritti economici (dividendi e proventi dalla cessione delle azioni) connessi alle azioni detenute dal fondo fiduciario, fino alla vendita delle azioni stesse.

Il Gruppo Renault può, già da oggi, impartire al fondo fiduciario l’ordine di procedere alla vendita delle azioni Nissan detenute dal fondo fiduciario stesso, senza tuttavia l’obbligo di farlo entro un lasso di tempo specifico predeterminato. Il Gruppo Renault ha la piena facoltà di cedere le azioni Nissan detenute dal fondo fiduciario nell’ambito di un processo organizzato e coordinato con Nissan, in cui Nissan avrebbe il diritto di prima offerta, a se stesso o a un terzo designato.

La cessione da parte del Gruppo Renault delle azioni Nissan al fondo fiduciario non comporterà nessun deprezzamento nel bilancio del Gruppo Renault.

Le dichiarazioni ufficiali

Jean-Dominique Senard, Presidente dell’Alleanza (foto di copertina), ha detto: "Siamo lieti di annunciare, in data odierna, l’entrata in vigore del Nuovo Accordo dell’Alleanza concluso a fine Luglio 2023. Questo accordo segna una tappa importante per il Gruppo Renault, Nissan e Mitsubishi Motors; pone le fondamenta di una nuova partnership di lungo termine, equa ed efficiente, che creerà valore per ognuno dei membri dell’Alleanza nonché per tutti gli stakeholder".

"Nissan farà leva su quest’accordo peer-to-peer per continuare a sviluppare le sue competenze chiave ed incrementare l’agilità per individuare nuove opportunità di crescita che sosterranno la nostra strategia commerciale, soprattutto tramite iniziative allineate con il Piano Nissan Ambition 2030 e la nostra strategia di elettrificazione, creando così più valore per tutta l’Alleanza. Siamo convinti delle fruttuose prospettive aperte da questa partnership riequilibrata", ha commentato Makoto Uchida, Presidente e CEO di Nissan Motor Co. Ltd..

"Stiamo affrontando questa nuova era dell’Alleanza con un atteggiamento pragmatico e business-oriented - ha aggiunto Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault -. I nostri progetti comuni in Europa, America Latina ed India consolideranno ulteriormente la nostra partnership e creeranno un valore di centinaia di milioni di euro per ognuno dei partner, generando al tempo stesso sinergie a livello di innovazione.

Inoltre, siamo particolarmente orgogliosi di accogliere Nissan e Mitsubishi Motors come partner strategici di Ampere, la nostra filiale specializzata in veicoli elettrici e software; il loro interesse conferma l’attrattiva dei nostri asset. Infine, il Gruppo Renault potrà contare su una maggiore flessibilità nella sua politica di allocazione del capitale grazie alla possibilità di monetizzare le azioni Nissan".