Dopo il primo teaser la nuova Nissan Micra è tornata a "nascondersi", ma i lavori per dare nuova vita alla piccola giapponese proseguono. Lavori che si concentreranno principalmente sul nuovo powertrain 100% elettrico e che troverà spazio in una meccanica sviluppata in collaborazione con Renault.

La Micra, infatti, condividerà tanti dei suoi elementi con la nuova Renault 5, tanto che sarà costruita nello stabilimento francese Renault ElectriCity.

Nell’attesa della presentazione definitiva che dovrebbe avvenire nel 2023, ecco il nostro render che prova a immaginarne le forme.

Guarda al futuro ispirandosi al passato

La nostra ricostruzione grafica trae ispirazione dai teaser pubblicati dal marchio a inizio 2022. Il look della nuova Micra strizzerà l’occhio alla terza serie venduta tra il 2002 e il 2010, una delle generazioni di maggior successo della piccola giapponese.

Per questo motivo, la Nissan potrebbe adottare un design arrotondato, con fari circolari e forme personali capaci di differenziarsi nettamente rispetto alla più spigolosa Renault 5. Alla base delle auto, però, ci sarà sempre la piattaforma CMF BEV sviluppata appositamente per le vetture elettriche e che condivide una parte delle componenti con l’architettura CMF-B che è alla base di Clio, Captur e Nissan Juke.

A livello di dimensioni, la Micra resterà nel segmento B, con una lunghezza intorno ai 4 metri, una larghezza compresa tra gli 1,7 e gli 1,8 metri e un’altezza intorno agli 1,5 metri.

400 km di autonomia

Al momento, i dettagli sul powertrain sono davvero scarsi. Teoricamente, la piattaforma consentirebbe l’installazione di pacchi batteria sufficienti per circa 400 km, ma non sappiamo se la Micra EV e la “cugina” Renault 5 monteranno motori elettrici di nuova generazione. Se così fosse, potenza e percorrenze potrebbero risultare più elevate e tra le più interessanti di tutto il segmento.

Nissan Micra EV (2024), il teaser

In ogni caso, manca ancora tanto tempo al debutto. Come annunciato dalla stessa Nissan, la nuova Micra arriverà in concessionaria solo nel 2024 e nel corso dei prossimi mesi riusciremo sicuramente a raccogliere nuove informazioni sulle sue caratteristiche.