L'erede della Nissan Micra, dal nome ancora non confermato, sarà elettrica al 100% e verrà presentata nel 2024. L'annuncio ufficiale è accompagnato da una foto e un video teaser che svelano alcuni dettagli della nuova compatta elettrica giapponese disegnata da Nissan e ingegnerizzata e prodotta da Renault nello stabilimento francese Renault ElectriCity.

L'inedita compatta Nissan a batteria utilizzerà la stessa piattaforma elettrica CMF BEV da 400 km di autonomia dell'alleanza Renault Nissan Mitsubishi che sarà condivisa con la nuova Renault 5, ma con uno stile in linea con la tradizione del marchio, definito "Nissan-ness", ovvero "Nissanessa".

Alcune rotondità della vecchia Micra

Dalle prime immagini ufficiali è infatti possibile osservare una certa ispirazione stilistica alle rotondità della Nissan Micra terza serie (K12, 2002-2010), una delle generazioni più vendute e riconoscibili della compatta giapponese.

Il richiamo di design più chiaro è quello relativo alle forme arrotondate e circolari della vecchia Micra, in particolare nelle curve delle luci a LED anteriori e dei fari posteriori, mentre la vista laterale mostra una sagoma leggermente più squadrata.

Consumi ridotti del 10% rispetto alla Zoe

L'utilizzo della nuova architettura CMF-BEV, derivata per il 60% delle componenti non elettriche dalla CMF-B delle attuali Renault Clio, Captur e Nissan Juke, consentirà di ridurre i costi produttivi del 33% rispetto alla Renault Zoe di oggi.

Anche i consumi saranno inferiori del 10% rispetto alla Zoe, mentre la stessa architettura elettrica sarà utilizzata dall'Alleanza su 250.000 veicoli a zero emissioni marchiati Renault, Nissan, Alpine e Dacia.

L'offensiva elettrica dell'Alleanza

La CMF-BEV è una delle cinque piattaforme elettriche condivise previste dall'alleanza Renault Nissan Mitsubishi per raggiungere l'obiettivo dei 35 nuovi veicoli elettrici entro il 2030, con un investimento previsto di 23 miliardi di euro.

Le altre architetture elettriche sono la CMF-AEV della Dacia Spring, la KEI-EV per le city car, la LCV-EV per i veicoli commerciali e multispazio come Renault Kangoo e Nissan Town Star e la CMF-EV di Renault Megane e Nissan Ariya.