Nissan ha iniziato a lavorare su una nuova GT-R. La notizia tanto attesa dagli appassionati di “Godzilla” è stata confermata dal ceo di Nismo (la divisione sportiva della Casa giapponese) Takao Katagiri in un’intervista ad Autocar.

Il dirigente ha detto che la supercar sarà “estremamente eccitante” e sbarcherà nei prossimi anni in Giappone, Stati Uniti ed Europa.

Sarà ibrida

Curiosamente, il nuovo modello non dovrebbe avere riferimenti a Nissan. Un po’ come le ultime Corvette che non presentano loghi Chevrolet, anche la futura GT-R (ovviamente, il nome è tutto da confermare) sarà marchiata esclusivamente Nismo.

Stando ai primi rumors, questa nuova supercar dovrebbe avere un powertrain ibrido (forse plug-in) per non avere problemi con le ormai prossime normative antinquinamento Euro 7. Perché non pensare direttamente a un’elettrica, allora? Secondo i vertici di Nissan, per mantenere le elevate prestazioni della GT-R servirebbero batterie allo stato solido, le quali saranno accessibili solo tra diversi anni.

Nissan GT-R50 by Italdesign

È vero anche che i rivali di Toyota hanno annunciato da tempo l’introduzione di una supercar ibrida con batterie di questo tipo nel corso del 2025.

Intanto si progetta l’ultima GT-R

Sul tema dei regolamenti sulle emissioni Nissan è particolarmente sensibile. La GT-R, infatti, è stata ritirata dall’Europa a inizio 2022 perché troppo inquinante e troppo “rumorosa”. Sempre le emissioni sono uno dei motivi per cui la Nissan Z non è venduta nel Vecchio Continente. Ecco perché una motorizzazione ibrida plug-in sarebbe l’ideale per i giapponesi, anche per dare la massima longevità possibile al modello.

Nissan GT-R T-Spec

Intanto, Nissan e Nismo stanno ultimando i lavori per l’edizione definitiva della GT-R. Venduta ancora nel resto del mondo, la supercar dovrebbe ricevere nuovi dettagli esterni e alcuni aggiornamenti a motore e telaio prima del pensionamento definitivo.