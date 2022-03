A fine marzo 2022 termina la produzione della Nissan GT-R destinata al mercato europeo. La conferma arriva direttamente da Nissan che in una nota inviata ad Autocar parla di uno stop alla GT-R per l'Europa per rispettare il regolamento Ue che limita il livello sonoro dei veicoli a motore (N. 540/2014).

Parliamo di un regolamento approvato nel 2014, entrato in vigore il 1° luglio 2016 e che dal 1° luglio 2022 impone un limite di rumorosità variabile tra i 70 e i 78 decibel a seconda di potenza e peso dell'auto. Evidentemente il mitico "Godzilla" va oltre questi valori. Dal 1° luglio 2026 tali limiti diventeranno ancora più stringenti, scendendo a un range massimo di 68-77 dB.

Chi vuole una Nissan GT-R nuova non si disperi però: può ancora contare sugli ultimi esemplari ordinabili e su un ristretto stock di vetture in attesa di un nuovo proprietario.

Ultimi esemplari ancora disponibili

Autocar ribadisce poi che gli ultimi esemplari di "Godzilla" arriveranno nelle concessionarie britanniche nell'estate del 2022 mettendo la parola fine a una carriera europea iniziata tredici anni fa.

Nissan GT-R Nismo 2021

Ricordiamo che in Italia la Nissan GT-R (R35) è ancora in vendita con un listino che parte dai 108.600 euro della versione Black col motore 3.8 V6 biturbo da 570 CV e arriva ai 210.800 euro della Nismo da 600 CV.

Erede elettrificata di Godzilla

Al momento non si vede all'orizzonte un'erede o una sostituta imminente della Nissan GT-R, anche se Makoto Uchida, ceo di Nissan, ha accennato con Autocar a una possibile elettrificazione dicendo:

"Stiamo valutando come elettrificare la GT-R, ma dovrà essere comunque una vera supercar senza compromessi."

Resta quindi un certo mistero sulla data di presentazione della nuova GT-R (R36) e sul suo grado di elettrificazione, mentre lo stile potrebbe prendere qualche spunto dalla Max-out concept svelata nel 2021.

Fotogallery: Nissan Max-Out concept

5 Foto

Si tratta di una cabriolet sportiva e futuribile che oltre a promesse doti di stabilità e comfort si candida a fornire diversi elementi stilistici per la prossima Nissan GT-R che probabilmente non vedremo prima del 2024.