Entro quest'estate Nissan farà debuttare sul mercato europeo una nuova e interessante motorizzazione per la nuova Qashqai, quell'ibrido chiamato e-Power che trasforma il SUV giapponese in un'auto a trazione elettrica che va alimentato a benzina e non ricaricato con la classica spina.

Questa nuova Nissan Qashqai e-Power rappresenta l'ultima evoluzione del sistema ibrido (tecnicamente "ibrido serie" o "range extender") e-Power che è disponibile in Giappone sin dal 2017. La Qashqai e-Power utilizza il motore tre cilindri 1.5 turbo benzina da 158 CV con rapporto di compressione variabile che funge esclusivamente da generatore elettrico per la ricarica della batteria che alimenta il motore elettrico che offre coppia e potenza alle ruote anteriori.

190 CV elettrici alimentati a benzina

Il sistema e-Power in questa configurazione vede quindi scaricarsi a terra i 190 CV e 330 Nm del motore elettrico, con il 1.5 a benzina sempre pronto a produrre (tramite un inverter) energia per la batteria, per il solo motore elettrico o per entrambi quando si chiede più potenza con l'acceleratore.

Nessuna presa di ricarica quindi, ma solamente il classico tappo del serbatoio che va normalmente riempito di quella benzina che Nissan dichiara essere consumata a una media (ancora in via di omologazione) di 5,3 l/100 km. Le emissioni di CO2 allo scarico dovrebbero attestarsi sui 119 g/km.

Il nuovo powertrain della Nissan Qashqai e-Power che sarà tra pochi mesi disponibile nelle concessionarie promette infatti di ridurre consumi ed emissioni, soprattutto in città. Questo perché il motore a benzina funziona sempre a regimi ottimali e perché il rapporto di compressione variabile brevettato da Nissan aumenta o diminuisce la corsa dei pistoni in maniera continua e automatica sulla base dell'unità di controllo che spazia da un range di 14:1 a 8:1.

Il motore termico sale di giri con la velocità

Per migliorare il comfort acustico e rendere la guida più simile a un'auto tradizionale, Nissan ha sviluppato il sistema Linear Tune che adatta il regime di funzionamento del motore termico alla velocità della vettura, anche se questo non è mai collegato alle ruote. Sulla nuova Nissan Qashqai e-Power non manca poi la tecnologia e-Pedal Step per accelerare e frenare col solo pedale dell'acceleratore, attivabile con un pulsante sulla console centrale.

La Qashqai e-Power si affiancherà alle altre motorizzazioni già disponibili, ovvero alle versioni mild hybrid 1.3 benzina da 140 e 158 CV, a due o quattro ruote motrici.