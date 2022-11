Mazda è pronta ad accelerare sull’elettrificazione. Il costruttore di Hiroshima intensificherà i suoi sforzi per allargare la gamma di modelli ad emissioni zero nei prossimi anni, con l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.

A presentare i prossimi passi della Casa è un video di 36 minuti pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Mazda. Oltre alle dichiarazioni del presidente e ceo Akira Marumoto, ad attirare l’attenzione è anche uno strano concept che potrebbe anticipare la nuova MX-5.

Una visione dal futuro

Il prototipo compare dal minuto 35 e viene definito dal brand come “Vision Study Model”. Nessun riferimento alla MX-5 (o Miata per alcuni mercati), ma le proporzioni e il look strizzano l’occhio all’iconica sportiva giapponese.

La concept ha forme compatte e da coupé, con passo corto e portiere con apertura ad ali di gabbiano (che potrebbero essere abbandonate sull’eventuale modello di serie). Il lungo cofano lascia pensare che sotto di esso ci sia un piccolo motore termico (forse) elettrificato.

Al tempo stesso, il teaser della concept non significa che questo modello sarà effettivamente prodotto. Già in passato Mazda ha presentato diversi prototipi come la Vision Coupé Concept o la RX Vision mai entrati in produzione. Secondo i rumors più recenti, però, la Casa sta effettivamente lavorando ad un’erede per l’attuale MX-5, per la quale sarà confermato il classico abbinamento trazione posteriore-motore termico. .

È probabile che per contenere le emissioni e allungare la vita alla sua sportiva, Mazda stia progettando un’unità ibrida leggera e compatta per evitare di stravolgere il feeling di guida che da sempre contraddistingue la MX-5.

A proposito di grandi ritorni, all’orizzonte c’è anche il motore Wankel che nel 2023 farà da range extender alla MX-30 R-EV. Il rotativo sarà utilizzato anche sulla roadster/coupé? Non resta che attendere le prossime mosse del brand.