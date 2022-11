Il motore rotativo di Mazda è tornato. Il leggendario Wankel tornerà sotto il cofano di un modello della Casa giapponese a 10 anni di distanza dall’addio dell’RX-8, l’ultima Mazda equipaggiata con questo tipo di propulsore.

Il rotativo, però, non sarà più protagonista assoluto come in passato. Il prossimo 13 gennaio al Salone di Bruxelles, il Wankel debutterà come range extender della MX-30 R-EV.

Un supporto all’elettrico

Mazda non ha rilasciato molti dettagli ufficiali su questa nuova declinazione del suo crossover. In pratica, il motore termico interverrà a velocità costante per ricaricare la batteria e aumentare così l’autonomia.

Il principio dovrebbe essere simile al sistema e-Power che ha esordito di recente sulla Nissan Qashqai: anche qui il motore termico invia energia alla batteria e al motore elettrico senza, però, essere collegato direttamente alle ruote come accade in tutte le auto normali o ibride.

Mazda MX-30 Model Year 2022

In sostanza, in fase di accelerazione il motore elettrico riceve potenza dalla batteria e dall’unità a combustione interna, mentre alle basse velocità (se la batteria è sufficientemente carica) il propulsore termico si spegne.

Migliorano potenza e autonomia

Naturalmente, la presenza di un motore extra porterà a un aumento di peso importante, ma non è chiaro se Mazda abbia incrementato la potenza complessiva del powertrain. Ricordiamo che la MX-30 elettrica eroga 145 CV e 271 Nm, con un’accelerazione 0-100 di 9,7 secondi e una velocità massima limitata a 140 km/h.

Il vero tallone d’Achille del crossover è l’autonomia, con la piccola batteria da 35,5 kWh che consente circa 200 km nel ciclo WLTP (160 km nel più severo EPA). Con ogni probabilità, l’aggiunta del rotativo migliorerà questi dati rendendo la Mazda ancora più appetibile sul mercato.

Resta da capire se questa soluzione sarà riservata solo alla MX-30 o se in futuro verrà estesa ad altri modelli della gamma. Forse già a Bruxelles si scopriranno altre novità sui prossimi piani della Casa nipponica.