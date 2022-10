La CX-60 è attualmente la Mazda più grande della gamma, ma presto arriverà un modello ancora più spazioso. Stiamo parlando della CX-80, un SUV a 7 posti che entrerà nei listini di tutta Europa nel corso del 2023.

A firmare l’annuncio è la divisione britannica di Mazda che, però, non specifica le motorizzazioni disponibili al lancio.

Più spaziosa e sempre ibrida plug-in

La CX-80 dovrebbe condividere gran parte delle soluzioni stilistiche e tecnologiche della CX-60. La vera differenza tra i due modelli riguarderà le dimensioni, con la Mazda più grande che potrebbe crescere fino a 4,85-4,90 metri per ospitare una fila di sedili in più e ulteriore spazio per i bagagli. Ricordiamo, invece, che la CX-60 è lunga 4,74 m, larga 1,95 m e alta 1,68 m, con un bagagliaio che varia da 570 a 1.726 litri.

Sotto il cofano dovrebbe esserci spazio sempre per il powertrain ibrido plug-in a benzina della CX-60 che combina un 2.5 a quattro cilindri da 192 CV con un’unità elettrica da 136 CV per un totale di 327 CV e 500 Nm.

Mazda CX-60 Plug-in Hybrid (2022) in prova

Il SUV a trazione integrale può sfruttare una batteria da 17,8 kWh per percorrere circa 60 km in modalità elettrica. Nel 2023, la gamma si amplierà con l’introduzione dei motori a 6 cilindri in linea 3.0 a benzina e 3.3 diesel (quest'ultimo già ordinabile nelle versioni da 200 CV e 249 CV), entrambi con tecnologia mild hybrid a 48 volt.

Non sappiamo se Mazda rivedrà leggermente la potenza e i valori di questi propulsori per adeguarli alla mole più importante della CX-80. Sta di fatto che anche sul SUV più grande troveremo diversi dispositivi per migliorare il comfort alla guida, come il Kinematic Posture Control che riduce al minimo il rollio in curva.

La CX-60 ha un prezzo di partenza di 49.900 euro, mentre la CX-80 potrebbe crescere intorno ai 53-55.000 euro. L’ibrida plug-in, comunque, dovrebbe sempre essere acquistabile con gli ecoincentivi.