L'attuale generazione di Nissan GT-R è in giro dal 2007 e, aggiornamento dopo aggiornamento, è arrivata fino ai giorni nostri. Una longevità quasi unica nel mercato auto per una sportiva amata in ogni angolo del Globo. Ma quando arriverà la nuova generazione?

Chissà, intanto però la Nissan GT-R si prepara per quello che dovrebbe un nuovo aggiornamento, il cui debutto è previsto al Tokyo Auto Salon (13 - 15 gennaio), con diretta streaming (alle 2.00 di notte del 13 gennaio) su Youtube che potete trovare qui sotto.

Quali novità?

Ora, la sensazione che non si tratterà di una nuova generazione è data dall'assenza di grandi proclami e teaser nei mesi passati, ma la Nissan GT-R 2023 potrebbe riservare comunque grandi sorprese. Questo perché alla presentazione interverranno il direttore operativo della Casa - Ashwani Gupta - affiancato (secondo quanto riportato da Car Watch Impress) dall'ingegnere capo Takashi Kawaguchi. Inoltre sarà presente anche Kawaguchi, l'ingegnere capo del reparto propulsori Naoki Nakata.

Personalità di spicco la cui presenza lascia presagire novità importanti per quella che potrebbe essere l'ultima versione della Nissan GT-R così come la conosciamo. Secondo alcune indiscrezioni infatti la prossima generazione della coupé sportiva giapponese potrebbe abbracciare un qualche tipo di elettrificazione, senza però snaturare il DNA del modello.

Nissan GT-R Nismo 2021

Tornando alla GT-R che debutterà a Tokyo - e che verosimilmente non sarà venduta in Europa per via del superamento dei limiti di rumore imposti dalla UE - le novità dovrebbero riguardare l'estetica, con piccoli aggiornamenti esterni e interni.

La presenza di Nakata lascia poi presagire un aggiornamento al motore, il V6 di 3,8 litri, con potenza ulteriormente aumentata per superare i 600 CV dell'attuale versione Nismo. Per saperlo bisognerà attendere la presentazione ufficiale.

Si prepara all'addio?

Come detto quello in programma a Tokyo potrebbe essere l'ultimo aggiornamento per la GT-R in vista del suo addio. Non prima però di aver spremuto all'inverosimile il suo V6. Da più parti infatti si vocifera che Nissan abbia intenzione di produrre una Final Edition della GT-R, con 710 CV e 780 Nm di coppia, proprio come la GT-R50 di Italdesign.