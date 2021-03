Italia e Giappone sono culturalmente molto lontani, ma allo stesso tempo hanno un legame fortissimo che li unisce. Non solo la passione per le auto, certo, ma anche la ricerca dell'eccellenza nella qualità. E quando la maestria dei migliori artigiani dei due Paesi si unisce, nascono capolavori come la Nissan GT-R50 by Italdesign.

Presentata nel 2018 per celebrare i cinquant'anni del modello e di Italdesign, la GT-R50 ora è realtà e viene prodotta a Moncalieri in appena 50 esemplari - ovviamente - per un prezzo che, tasse escluse, parte da 990.000 euro.

Prendi una Nismo e spingila oltre i suoi limiti

È quello che hanno pensato i tecnici della divisione sportiva Nissan. La base costruttiva di partenza della GT-R50 by Italdesign è quella della Nismo, appunto la GT-R più cattiva di tutte. Qui, però, la potenza sale fino a 720 CV e 780 Nm di coppia, grazie ad un lavoro fatto principalmente su motore e cambio a doppia frizione.

Relativamente alle modifiche sulla carrozzeria, invece, sono fatte tutte presso Italdesign. Come diciamo nel video, la "donor car" (l'auto donatrice) arriva dal Giappone e qui viene tagliata, smontata e poi ri-assemblata con delle componenti fatte in fibra di carbonio.

Senza dimenticare, ovviamente, tutte le possibilità di personalizzazione che gli artigiani italiani offrono in sede di configurazione. Un lavoro che, dall'inizio alla fine, richiede la bellezza di 6-8 mesi.

L'artigianalità di ieri, la tecnica di oggi (e domani)

Oltre al prezzo e alle prestazioni, c'è un altro aspetto della GT-R50 by Italdesign che lascia a bocca aperta. A Moncalieri, infatti, sono pionieri nello sviluppo progettuale avanzato delle autovetture, tanto che gran parte dei progetti dei modelli del Gruppo Volkswagen passano da qui.

Per la supercar italo-nipponica sono state usate tecniche avanzate - alcune delle quali brevettate proprio da Italdesign - che consentono di accelerare i tempi di lavoro ma anche di offrire nuovi scenari e possibilità nello sviluppo delle auto. Ve le raccontiamo nel video.