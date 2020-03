Se qui in Italia, a causa del Coronavirus, siamo costretti in casa e non ci è possibile fare test drive, negli Stati Uniti alcuni nostri colleghi hanno messo alla prova la nuova Nissan GT-R Nismo.

Nonostante abbia debuttato nel 2008, c'è ancora qualcosa di estremamente piacevole nella sportiva Nissan. E questo si vede soprattutto nella versione Nismo, quella incentrata sulla pista, che offre più potenza, un'aerodinamica migliore e un abitacolo rimodernizzato.

Com'è fuori

Per il modello 2020 non ci sono grossi cambiamenti estetici: gli aggiornamenti includono un nuovo cofano in fibra di carbonio, più leggero, e prese d'aria più grandi sui passaruota per raffreddare i nuovi freni Brembo in carboceramica da oltre 16 pollici.

Fra le componenti dell'assetto in fibra di carbonio e l'abitacolo spogliato, ora la bilancia si ferma a 1750 kg, ovvero 30 kg in meno rispetto al passato, e quindi risulta la più leggera della gamma.

Com'è dentro

Un aggiornamento nel 2016 ha migliorato molto l'ergonomia dei sedili (i Recaro specifici della Nismo sono piuttosto comodi) e ha aggiunto un nuovo sistema di infotainment da 8" con Apple CarPlay, ma ci sono ancora alcuni dettagli che iniziano a sentire il peso degli anni: il contagiri analogico e il display a scritte arancioni, per esempio.

Piacere di guida

Il 3.8 Biturbo V6 eroga 600 CV e 652 Nm di coppia, che la rendono in grado di arrivare a 100 km/h 2,9 secondi usando il sofisticato sistema di Launch Control. I nuovi turbocompressori, presi direttamente dalla versione da corsa GT3, hanno un "turbolag" molto pronunciato: fino a 3.000 giri al minuto, la risposta del gas è davvero poca.

Una volta superata quella soglia, però, la GT-R morde l'asfalto come si deve. Complici le gomme Dunlop SP Sport Maxx (255/40 all'anteriore, 285/35 al posteriore) che aiutano a incollare l'auto alla strada, in uscita di curva si riesce giusto a fare piccole sbavature, prima di scaricare a terra tutta la potenza del V6 attraverso il cambio doppia frizione a sei marce, dove le cambiate sono state velocizzate ancora di più.

Il suono, in compenso, non è forse all'altezza: il fischio del turbo è forte abbastanza da coprire il vero suono del motore, ma non ci si fa molto caso mentre ci si sente schiacciati contro i sedili.

Comfort

Come già detto, i sedili Recaro specifici di questa versione Nismo sono particolarmente comodi, soprattutto se si pensa che si tratta di un'auto che guarda alla pista e strizza l'occhio alla strada, e non viceversa.

Di conseguenza di questo però, assieme al discorso del progetto datato 2008, l'auto non monta ausili alla guida: c'è la telecamera posteriore, ma niente controllo corsia, cruise control adattivo o segnalatore angoli ciechi.

Curiosità

Un piccolo confronto per rendersi conto dell'età di questo progetto: quando fu lanciata, nel 2008, McLaren non era neanche lontanamente in grado di poter competere con la GT-R. Oggi il produttore inglese offre due alternative alla supercar nipponica - la 570S e la 720S - oltre ad alcune hypercar e granturismo, mentre la GT-R è rimasta abbastanza fedele al progetto originale.

È molto interessante, quindi, vedere che a distanza di così tanti anni possa ancora in qualche modo competere con le rivali di oggi: questo fa capire quanto fosse un progetto avanti anni luce all'epoca del suo debutto.

Quanto costa

Una normale Nissan GT-R ha un prezzo base di circa 108.000 euro, ma questa Nismo con 600 CV chiede la bellezza di 210.000 euro. Forse cifre un po' troppo alte per un progetto con questi anni, soprattutto guardando alle rivali. Se però, a tutta questa velocità, ci si aggiunge il fattore nostalgico, allora forse sarà difficile trovare un'auto che possa eguagliarla.