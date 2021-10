La Nissan GT-R R35 è in circolazione da molto tempo. Talmente tanto che se avesse seguito le convenzioni della moderna industria automobilistica, avremmo dovuto già vedere almeno altre due generazioni prendere il posto della prima. Invece, e a differenza della concorrenza, Nissan ha deciso di mantenerla in carriera il più a lungo possibile, infatti in questa fine di 2021 è ancora possibile ordinarla nuova.

Uno dei segreti della longevità di questa supercar è che pur senza essere mai stata riprogettata ha avuto aggiornamenti ed evoluzioni costanti, incluso un restyling. Oltre a conferirle prestazioni che sono tuttora di riferimento, Nissan ha fatto sì che il suo modello di punta rimanesse sempre sotto i riflettori, lanciando innumerevoli versioni speciali alcune delle quali prodotte in serie limitate o addirittura in esemplare unico, per la gioia di quegli appassionati e collezionisti che con lei non si sono certamente mai annoiati.

Riassunto generale

In occasione della recente presentazione della Nissan GT-R T-Spec, l'ultima di una lista decisamente lunga, abbiamo deciso di riavvolgere il nastro e rivedere tutte le versioni della GT-R R35 introdotte dalla Casa dal 2007. In tutto ne abbiamo raccolte 20 e tuttora ci viene il dubbio di essercene dimenticata qualcuna...

Inutile dire che alcune sono davvero speciali, come la GT-R R/C radiocomandata in scala 1/1 che la stessa Nissan si è divertita a realizzare. Nella rassegna però compaiono anche alcuni esemplari allestiti esternamente, tra cui quella reinterpretata dall'atelier Italdesign. Se pensate che sia solo un esercizio stilistico, potete dare un'occhiata al video con le ultime prove della Nissan GT-R50 Italdesign in pista.