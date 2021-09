Il mercato dell'usato offre sempre molte opportunità. Ci sono modelli per tutte le esigenze che si distinguono per fascia di prezzo, per dimensioni, per la versatilità di utilizzo e soprattutto per il tipo di auto che si sta cercando. Comprese supercar, hypercar e vetture storiche da milioni di euro.

Certo, queste non sono auto per tutti e sono l'obiettivo di gente facoltosa e collezionisti che non vedono l'ora di trovare il giusto affare per aggiungere un altro pezzo prestigioso al proprio garage da sogno. Abbiamo quindi deciso di fare un giro sul sito duPont Registry, che raggruppa inserzioni per beni di lusso garantiti e confermati, e abbiamo stilato una lista di 10 vetture decisamente eccezionali in vendita a prezzi da capogiro.

Esclusive tra le esclusive

Stiamo parlando nella maggior parte dei casi di modelli prodotti in edizione limitata da alcuni dei marchi più blasonati come Ferrari, Lamborghini, Porsche e Bugatti. Ma non solo. Gran parte di queste sono in vendita dall'altra parte dell'Atlantico, ma per sognare non è certo un problema.

Ecco dunque qui di seguito la lista di auto usate in vendita su duPont Registry.com a prezzi superiori al milione di dollari, ordinate per prezzo crescente.

Le supercar usate da oltre 1 milione di dollari