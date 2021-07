Una collezione da stropicciarsi gli occhi sarà protagonista dell’asta di RM Sotheby’s il prossimo 19 novembre al circuito Paul Ricard di Le Castellet in Francia. 75 supercar storiche e moderne omologate per la strada e per la pista sono pronte ad entrare nel garage dei loro nuovi e facoltosi proprietari. Ecco i pezzi più pregiati della Guikas Collection.

Bolidi da pista

L’auto più importante dell’asta è la Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione del 1955. Mostrata al Salone di Torino di quell’anno, l’esemplare con telaio numero 0385 GT è “vestita” con una carrozzeria unica e simila a quella della 375 MM Berlinetta. Per la Ferrari si tratta della prima apparizione in pubblico dopo 30 anni e il suo valore si aggira tra i 7 e i 9 milioni di euro.

1955 Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione by Pininfarina

Un altro pezzo raro è la Ferrari 512 BB/LM del 1985. L’esemplare numero 20 di 25 ha preso parte alla 24 Ore di Le Mans nel 1981 e nel 1984 e ha stabilito il record di velocità per il modello sfrecciando a 320 km/h.

1981 Ferrari 512 BB/LM

Nel palmares della Ferrari c’è anche una vittoria di classe alla 1000 km di Monza e alla 1000 km del Mugello. L’auto è fornita con una serie dettagliata di informazioni e foto che documentano le modifiche della scuderia Bellancauto. Secondo Sotheby’s, può valere tra i 2,25 e i 3 milioni di euro.

Sempre a proposito di auto da corsa, troviamo l’ultima della tre Jaguar XJ220 C LM del 1993 mai prodotte. La supercar inglese ha partecipato alla 24 ore di Le Mans nel 1993 e ha condotto la corsa nella sua categoria per tanti giri prima di doversi ritirare a causa dello scoppio di uno pneumatico e di un danno meccanico.

1993 Jaguar XJ220 C LM

La Jaguar è tornata al Circuit de la Sarthe nel 1995 ed è stata restaurata dallo specialista inglese Don Law. Si stima che valga 1-1,4 milioni di euro.

Esemplari glamour e da collezione

Tra le auto stradali vale la pena sottolineare la Iso Grifo A3/C del 1965, l’ottavo dei 10 esemplari mai prodotti. La vettura dell’asta è appartenuta al cantante Johnny Hallyday ed è stata recentemente riverniciata per ripristinare l’originale colorazione rosso scuro. Gli interni, invece, sono originali e perfettamente conservati. Il suo valore si aggira tra gli 1,5 e i 2 milioni di euro.

Interessante anche la Delahaye 135 MS Carbiolet Saoutchik del 1950. L’esemplare con telaio numero 801610 è stato pesantemente modificato dal carrozziere Saoutchik, il quale ha prodotto un’esclusiva cabriolet unica al mondo. Sotto il cofano c’è un 3.5 con tre carburatori che ha fatto diventare la 135 MS il modello più potente degli anni ’50 per Delahaye.