Gli appassionati collezionisti di auto d’epoca sono sempre alla ricerca di mezzi unici, magari scovati dopo decenni in qualche rimessa, abbandonati in condizioni precarie e ricoperti di polvere.

A questo proposito la società London Barn Finds ha messo all’asta 174 auto classiche ritrovate in garage, tra cui ve ne sono alcune particolarmente interessanti. Lo youtuber TheTFJJ, ha avuto l'opportunità di visitare l'intero lotto e capire esattamente quale veicoli sono stati messi in vendita.

Auto abbandonate in garage

Quando un pezzo unico abbandonato va all'asta, di solito suscita l'interesse dei collezionisti che hanno troppi veicoli in perfette condizioni e vogliono qualcosa di diverso. Questa enorme collezione di auto abbandonate in garage è qualcosa di unico e un'opportunità simile potrebbe non verificarsi per molto tempo.

I veicoli sono ora stati riuniti in una rimessa di Londra e sono stati visionati tramite un tour pre-asta nella giornata di lunedì 30 agosto, dalle ore 11:00 alle 16:00.

Pezzi unici di valore

Secondo il video di TheTFJJ, questa collezione ospita alcune auto d'epoca di valore che necessitano di una buona pulizia e di un restauro. Nel filmato si vedono, tra le altre, una Porsche 911 Cabriolet del 1974, una BMW M5, un camper VW T2 e una BMW 2002 tii Touring.

L'asta, al momento, è stata pubblicizzata solo su Instagram, un modo interessante per attirare acquirenti con un alto potere d'acquisto.

Ritrovamenti sempre più rari

Col passare del tempo, i ritrovamenti di pezzi unici di auto d'epoca abbandonate diventano eventi sempre più rari ed emozionanti, come questa Countach, ma sicuramente sono presenti ancora tanti mezzi classici di grande valore in attesa di essere riportati alla luce dopo anni di buio in qualche garage.

Questa vasta collezione di 174 esemplari è piena di auto storiche che meritano di essere viste e presumibilmente la maggior parte di questi veicoli troverà facilmente un nuovo acquirente e una nuova casa, si spera molto più pulita.