BMW ha presentato la M5 F90 al Gamescom di Colonia nel 2017 lanciandola sul mercato esclusivamente in carrozzeria berlina e con prezzi a partire da 117.900 euro. All'inizio è disponibile anche in allestimento speciale "First Edition" limitato a 400 esemplari.

Rispetto alla F10 precedente è, per la prima volta in assoluto, a trazione integrale, è più potente e con un telaio più rigido. Nella variante Competition il V8 biturbo da 4.4 litri eroga 625 CV, per uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e una velocità massima di 305 km/h; quella "normale" invece deve accontentarsi di 600 CV, un'accelerazione in 3,4 secondi e una velocità di punta di 250 o 305 km/h a seconda del pacchetto scelto.