Sono 2 istituzioni del mondo auto tedesco e da sempre rappresentano il non plus ultra delle berline da cui derivano. Sono la BMW M5 e la Mercedes E63 AMG, entrambe fresche di restyling che non ha intoccato i loro motori ma ha portato in dote estetica rinnovata e ancora più tecnologia.

La voglia di provarle è tanta e in attesa di accendere i loro V8 ecco una sfida sulla carta, per scoprire analogie e differenze tra le 2 regine delle berline medie.

A muso duro

La BMW M5 restyling rimane fedele alla classica mascherina a doppio rene della Casa bavarese, con misure leggermente più grandi rispetto alla Serie 5 normale, senza però eccedere nel gigantismo della nuova Serie 4 Coupé. Dall’altra parte la Mercedes E63 AMG sfoggia la griglia conosciuta col nome di “Panamericana” a listelli verticali, caratteristica di tutte le Mercedes più potenti.

Griglie studiate appositamente per donare un’estetica più sportiva e per far respirare meglio i motori, accompagnate da prese d’aria ben più grandi rispetto alle berline normali e varie appendici aerodinamiche dedicate.

Bocche di cannone

Al posteriore le soluzioni scelte sono molto simili: estrattore e 2 coppie di scarichi dalle dimensioni decisamente generose. La BMW M5 opta per un estrattore leggermente più grande e scarichi circolari, la E63 AMG invece ha terminali trapezoidali. Naturalmente, in entrambi i casi, sono tutti veri. Stessa scelta anche per quanto riguarda il piccolo spoiler appollaiato sul cofano del bagagliaio, sottile e in fibra di carbonio non verniciata.

Tra tecnologia e sportività

Come le berline normali da cui derivano sia BMW M5 sia Mercedes E63 AMG approfittano del restyling per una bella iniezione hi-tech, la bavarese col nuovo monitor centrale da 12,3” affiancato dalla strumentazione 100% digitale, mentre la super berlina di Stoccarda monta l’ultima incarnazione del sistema MBUX e il doppio monitor stile tablet, visto anche sulla Classe E restyling.

Tutto intorno è un fiorire di dettagli sportivi, come sedili avvolgenti, inserti in alluminio e/o fibra di carbonio, pelle e Alcantara a profusione.

C’è solo il V8

Ed eccoci al cuore della sfida: quello che si trova sotto il cofano. Entrambe sono mosse da motori V8 (4,4 litri per la M5, 4 per la E63 AMG) senza alcuna traccia di elettrificazione. È tutto alla vecchia maniera, con 2 turbo ciascuno, 2 step di potenza e trasmissioni automatiche (8 rapporti da una parte, 9 dall’altra).

Da una parte infatti la BMW M5 è disponibile in versione “normale” da 600 CV o in allestimento Competition con 625 al suo servizio, la AMG invece inizia con 571 CV e si porta a 612 quando alla fine del nome compare la lettera “S”.

Le prestazioni sono sovrapponibili: rispettivamente 3,4” e 3,3” per la berlina di Monaco di Baviera, 3,5” e 3,4” per quella di Stoccarda. Anche in termini di velocità massima siamo sugli stessi livelli: 250 km/h per la “base” e 305 per la BMW M5 con M Driver’s Package, mentre la E63 AMG S tocca i 304 km/h.

Numeri da brivido tenuti a bada da trazioni integrali, con una differenza: la BMW M5 infatti si “trasforma” in posteriore semplicemente premendo un tasto. Stesso discorso per la E63 AMG, che però passa potenza e coppia alle sole ruote posteriori unicamente se si disinserisce anche l’ESP.

Naturalmente ci sono assetti specifici, modalità di guida dedicate alla pista, impianti frenanti potenziati (anche con dischi carboceramici) e speciali pacchetti meccanici ed estetici tra i quali scegliere. La grande differenza quindi è una sola: la BMW M5 la si può avere solo berlina, mentre se avete famiglia e non volete rinunciare al V8 della Stella la E63 AMG la potete scegliere anche con carrozzeria station wagon.

E voi da che parte state? Quale delle 2 super berline vi mettereste in garage?

BMW M5 VS Mercedes E63 AMG: i dati ufficiali