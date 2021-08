Possedere una Lamborghini Countach è come vincere alla lotteria. La supercar è il sogno di generazioni intere di appassionati ed è una delle sportive d’epoca più costose di sempre. Le quotazioni dei modelli degli anni ’70 e ’80 sono in continua crescita e sono ormai arrivate a superare i 400-500 mila euro.

Eppure c’è anche chi ha ritrovato una Countach nel garage dei propri nonni: una storia e un colpo di fortuna decisamente insoliti.

Il tesoro ritrovato

Il ritrovamento è datato 2018 e vede protagonista un giovane statunitense e i propri nonni. Dopo la scomparsa degli anziani, il ragazzo si è recato nel garage della loro abitazione e qui ha scoperto una Lamborghini Countach del 1981 completamente abbandonata.

Non solo “Lambo”: nella rimessa c’era anche una Ferrari 308, una delle Rosse più famose degli anni ’80. Cosa ci facevano due supercar del genere in un garage? A quanto pare, il nonno aveva una piccola concessionaria di auto sportive negli anni ’80.

La Countach fu acquistata nel 1981, ma mai venduta. Forse a causa degli alti costi di mantenimento dell’auto (o anche dell’assicurazione stessa della concessionaria), la supercar venne ritirata dalla vendita e nascosta nel garage.

Pronta da restaurare

Come si vede dalle foto, la Lamborghini è perfettamente conservata e avrebbe solo bisogno di una spolverata e di un lavaggio completo di interni ed esterni. Prima di rimetterla su strada sarebbe consigliabile anche un check per meccanico per assicurarsi che il glorioso 4.8 da 375 CV sia ancora in ordine.

Non sappiamo come sia proseguita la storia e se il ragazzo abbia restaurato la Countach per utilizzarla o per rivenderla. In quest’ultimo caso, è probabile che abbia raccolto una discreta somma per mettere a posto la propria famiglia per diversi anni.

Certo, i 2,5 milioni di euro per la nuova Lamborghini Countach rimangono ancora un po’ lontani. Chissà, però, se tra 40 anni anche una LPI 800-4 verrà scoperta e riportata in vita.